Saskaņā ar dokumentu, 23.maijā pulksten 9.30 no rīta Minskas lidostas dispečers paziņoja "Ryanair" pilotam, ka pēc "specdienestu ziņām" uz lidmašīnas klāja atrodas sprāgstviela, kas varētu tikt aktivizēta virs Viļņas.

Pēc tam dispečers saka, ka elektroniskais ziņojums par sprāgstvielu lidmašīnā nācis no vairāku lidostu darbiniekiem un "drošības apsvērumu dēļ" piedāvā veikt ārkārtas nosēšanos Minskā.

Pārrunu laikā pilots vaicā, kas tieši rekomendējis veikt nosēšanos Minskā – kompānija "Ryanair", Atēnu lidosta, no kurienes lidmašīna izlidoja, vai Viļņas lidosta, uz kurieni lidmašīna bija ceļā. "Tā ir mūsu rekomendācija," atbildēja dispečers.

Pēc tam pilots prasa piešķirt viņam frekvenci, lai sazinātos ar savu aviokompāniju, taču atšifrējumā nav skaidrs, vai viņš to ir saņēmis. Iepriekš Lietuvas policija ziņoja, ka piloti pieņēma lēmumu par nosēšanos pēc pārrunām ar "Ryanair".

9.45 pilots lūdz atļauju saglabāt esošo kursu, dispečers atbild apstiprinoši. Taču pēc divām minūtēm pilots ieslēdz trauksmes signālu un paziņo, ka grasās novirzīt lidmašīnu uz Minskas lidostu.

Atšifrējuma fragments beidzas 9.57, kad pilots un dispečers apspriež nosēšanās tehniskos parametrus.

Svētdien lidmašīnai, kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā, netālu no Lietuvas robežas, nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods. Tika aizturēta arī Protaseviča draudzene Sofija Sapega, kas arī bija starp lidmašīnas pasažieriem.