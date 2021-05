Lietuvu satricina Šauļu slimnīcas mediķes pašnāvība

Ārste atņēmusi sev dzīvību pēc tam, kad tika atlaista no darba par iespējamu nolaidību. Zināms, ka iestādē strādājošie mediķi jau iepriekš sūdzējušies par slimnīcā notiekošo mobingu.

Kā LRT pastāstījuši Šauļu slimnīcas darbinieki, kuri vēlējušies palikt anonīmi, lai nezaudētu darbu, mirusī mediķe atteikusies klusēt un iesniegusi sūdzības Nacionālajai darba inspekcijai un Veselības ministrijai par iespējamo slikto izturēšanos un mobingu slimnīcā.

Viena no sūdzībām bijusi par to, ka kāda no slimnīcas galvenajām ārstēm pati sev nozīmējusi papildu darba stundas, bet patiesībā viņas vietā strādājuši rezidenti, raksta LRT.

Vēlāk ārste bija sūdzējusies arī par to, ka steigā radītā reorganizācija slimnīcā Covid-19 uzliesmojuma laikā, iespējams, izstrādāta veidā, kas bijis īpaši labvēlīgs vienam no slimnīcas galvenajiem ārstiem.

Kā stāsta viens no mirušās mediķes bijušajiem kolēģiem, tieši pēc šīs sūdzības sākās mēģinājumi sūdzības izteikušo ārsti atlaist. Pēc vairākkārtējiem mēģinājumiem piespiest mediķi pašu aiziet no darba, viņa tika apsūdzēta dokumentu viltošanā. Šis incidents radās, ārstējot pacientu. Visbeidzot, mediķe tika apsūdzēta medicīniskā nolaidībā.

Zināms, ka viens no slimnīcas pacientiem tik tiešām ir vērsies pie prokuroriem sakarā ar iespējamu medicīnisku nolaidību slimnīcā. Tomēr pacients sūdzējies par ārstēšanu, kuru viņš saņēmis vēl pirms mediķe, kura vēlāk izdarījusi pašnāvību, iesaistījās viņa ārstēšanā.

Kā stāsta viens no slimnīcas darbiniekiem, apsūdzētā ārste izmainījusi pacienta ārstēšanas metodes, un tas palīdzējis pacientam. Izmaiņas viņa atzīmējusi pacienta lietā, bet slimnīcas vadība ārsti uzreiz pēc maiņas beigām atlaidusi, pamatojoties uz to, ka viņa viltojusi dokumentus.

Šauļu slimnīcas direktors Remigus Mažeika pavēstījis, ka slimnīca sadarbojas ar izmeklēšanu, bet noliedz, ka darbiniekiem izteikti kādi draudi vai norādes neizteikties publiski par slimnīcā notiekošo. Tāpat Mažeika izteicis līdzjūtību mirušās ārstes piederīgajiem, bet vienlaikus norādīja, ka daži cilvēki "izmanto situāciju, lai izteiktu savas sūdzības".

Organizācija "Lietuvas mediķu kustība" ir aicinājusi slimnīcas vadību atkāpties. Kustība apgalvo, ka iepriekš saņēmusi vairākas liecības par mobingu un slimnīcas administrācijas izsniegtām instrukcijām par to, ko mediķi drīkst un ko nedrīkst publiski teikt.

Pirmdienas preses konferencē slimnīcas vadība kritizēja cilvēkus, kuri pie slimnīcas atstājuši svecītes. "Sveces parasti tiek iedegtas kapsētās, un šeit tam nevajadzētu notikt, šī ir slimnīca," žurnālistiem sacīja direktors Mažeika.

Zināms, ka šī pēdējo gadu laikā ir jau otrā reize, kad mediķis Lietuvā izdarījis pašnāvību. 2019. gada oktobrī no dzīves šķīrās kāds 30 gadu vecs Viļņas Universitātes slimnīcas ārsts, kurš arī iepriekš sūdzējās par slimnīcā notiekošo mobingu.