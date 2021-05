ASV oficiāli sāk izvest no Afganistānas savus atlikušos spēkus

Kā norāda amatpersonas, faktiskā izvešana sākusies jau agrāk, bet 1.maiju Vašingtona uzskata par simbolisku datumu, ņemot vērā, ka pērn panāktā vienošanās ar grupējumu "Taleban" šo dienu noteica kā galīgo termiņu izvešanas pabeigšanai, bet ASV prezidents Džo Baidens atzinis, ka to izdarīt būtu grūti, un norādījis, ka pēdējie aptuveni 2500 amerikāņu karavīri no Afganistānas tiks izvesti laikā no 1.maija līdz 11.septembrim, kad apritēs 20 gadi kopš 2011.gada teroraktiem Amerikas Savienotajās Valstīs.

Vienlaikus norisinās arī NATO misijas "Resolute Support" spēku izvešana no Afganistānas, par ko alianse paziņoja jau ceturtdien.

Sestdien debesīs virs Kabulas un tuvējās Bagrāmas aviobāzes vērojama lielāka helikopteru rosība nekā parasti, bet Afganistānas drošības spēkiem noteikts pastiprinātas gatavības režīms bažās par iespējamiem uzbrukumiem ASV karavīriem.

Afganistānas iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs Hajatulla Hajats piektdien devis rīkojumu palielināt kontrolposteņu skaitu pilsētās.

Tikmēr talibu kaujinieki sestdien tviterī paziņojuši, ka vienošanās, kas pērn Kataras galvaspilsētā Dohā tika parakstīta starp ASV un "Taleban", nav izpildīta un tas paver "Afganistānas Islāma Emirāta modžahediem tiesības veikt jebkādu pretdarbību okupācijas spēkiem, ko viņi atzītu par vajadzīgu".

Vienošanās paredzēja, ka ASV līdz 1.maijam izvedīs no Afganistānas visu savu karaspēku un starptautiskos spēkus, savukārt talibi pārtrauks sakarus ar starptautisko teroristu organizāciju tīklu "Al Qaeda" un citiem grupējumiem un iesaistīsies miera sarunās ar Afganistānas prezidenta Ašrafa Gani administrāciju.

Kā tagad teikts angliski izplatītajā talibu tvītā, kaujinieki gaidīs savas vadības lēmumu, "ņemot vērā valsts suverenitāti, vērtības un augstākās intereses".

Savukārt prezidents Gani paziņojis, ka valdības spēki ir pilnīgi gatavi atvairīt kaujinieku uzbrukumus.

Pēc viņa teiktā, starptautisko spēku izvešana no Afganistānas nozīmē, ka talibiem vairs nav iemesla karot.

"Ko jūs nogalināt? Ko jūs postāt? Jūsu iegansts, ka cīnāties pret ārvalstniekiem, vairs nav spēkā," viņš šonedēļ izteicās, vēršoties pie kaujiniekiem.