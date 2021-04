Kanāda uz mēnesi aizliedz pasažieru avioreisus no Indijas un Pakistānas

"Ņemot vērā lielāku Covid-19 gadījumu skaitu, kuri konstatēti aviopasažieriem, kas ieradušies Kanādā no Indijas un Pakistānas (..) es uz 30 dienām apturu visus komerciālos un privātos pasažieru avioreisus, kas ierodas Kanādā no Indijas un Pakistānas," preses konferencē sacīja transporta ministrs.

"Šis ir pagaidu pasākums, kamēr mēs izvērtējam situācijas attīstību un nosakām attiecīgus pasākumus uz priekšu," viņš piebilda.

Aizliegums stāsies spēkā plkst.23.30 ceturtdien (plkst.6.30 piektdien pēc Latvijas laika).

Tas neattieksies uz kravu aviopārvadājumiem, sevišķi tāpēc, lai nodrošinātu vakcīnu, personīgo aizsardzības līdzekļu un citu svarīgu preču nepārtrauktu piegādi.

Indijā ceturtdien tika reģistrēts rekordliels jaunu Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits - vairāk nekā 314 000 diennakts laikā.

Kanādas veselības ministre Patija Hajdu sacīja, ka no visiem ceļotājiem uz Kanādu tikai 1,8% bijuši pozitīvi jaunā koronavīrusa testi. Pēdējā laikā 20% no visiem gaisa ceļojumiem uz Kanādu bija no Indijas, tomēr vairāk nekā puse no visiem pozitīvajiem testiem uz Kanādas robežas ir bijuši reisos no šīs valsts. Tikpat augsts Covid-19 gadījumu skaita līmenis bijis reisos no Pakistānas.

Hajdu sacīja, ka, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju Indijā, ir loģiski iepauzēt ceļojumus no šī reģiona.

Pēdējo divu nedēļu laikā 18 reisos no Deli un divos reisos no Lahoras, kas veikti uz Toronto vai Vankūveru, vismaz vienam pasažierim bija diagnosticēta Covid-19.

Kanāda decembrī īslaicīgi apturēja avioreisus no Lielbritānijas, bažījoties par jaunā koronavīrusa paveidu.