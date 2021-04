ASV atjauno sankcijas pret deviņiem Baltkrievijas uzņēmumiem

Kopš 2015.gada Savienotās Valstis, ņemot vērā toreizējo nelielo progresu, kāds bija panākts Baltkrievijā cilvēktiesību un demokrātijas jomā, regulāri pagarināja lēmumu par sankciju apturēšanu pret deviņiem valstij piederošajiem uzņēmumiem, kuru vidū ir arī lielākais valsts uzņēmums "Belneftekhim", kas nodrošina 30% no Baltkrievijas rūpnieciskās ražošanas kopapjoma.

Prezidenta Džo Baidena administrācija jau 31.martā brīdināja, ka sankcijas tiks atjaunotas, ja vien Minska neatbrīvos politieslodzītos.

"Tās ir sekas atklātai cilvēktiesību ignorēšanai no Baltkrievijas varasiestāžu puses un to savu saistību nepildīšanai, kas izriet no starptautiskajām cilvēktiesībām," teikts valsts sekretāra Entonija Blinkena paziņojumā.

"Savienotās Valstis aicina Baltkrievijas varasiestādes nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus prettiesiski aizturētos un ieslodzītos," uzsvēris Blinkens.

Savukārt ASV Finanšu ministrija norādījusi, ka visiem uzņēmumiem līdz 3.jūnijam jāpārtrauc savi darījumi ar baltkrievu firmām, kas pakļautas sankcijām, vai arī pašiem jārēķinās ar ASV soda sankcijām.