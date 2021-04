Likumprojekts paredz, ka Lielbritānijā citu valstu vārdā strādājošajām personām būs jāreģistrē sava atrašanās valstī, bet par šīs prasības neievērošanu draudēs kriminālatbildība.

Premjerministrs Boriss Džonsons par likumprojektu informēs 11.maijā, kad ikgadējo runu parlamentā teiks karaliene Elizabete II.

Tāpat Londona papildinās likumu par valsts noslēpumu, lai to varētu pielietot pret personām, tostarp hakeriem, kas no ārvalstīm cenšas kaitēt Lielbritānijas interesēm, raksta "The Times".

Pēc "The Times" informācijas, Džonsons ir noskaņots apņēmīgi un ir gatavs virzīt šos ierosinājumus sakarā ar Lielbritānijā pieaugošajām bažām par Krievijas un Ķīnas darbībām.

Lielbritānija pagājušajā ceturtdienā paziņoja, ka izsaukusi Krievijas vēstnieku, lai paustu nopietnas bažas par atkārtoti notikušajām Maskavas naidīgajām aktivitātēm.

Kā norādīja Ārlietu ministrija, runa ir par "kiberuzbrukumiem, iejaukšanos demokrātiskajā procesā un militāro spēku koncentrāciju līdzās Ukrainai un nelikumīgi anektētajā Krimā".

