Чого бажаєте? Ko vēlaties? Ukrainā apkalpošana pāriet uz ukraiņu valodu

Jau 2019. gadā pieņemtais likums paredz, ka pircēju apkalpošanai jānotiek valsts valodā. Veikalā, kafejnīcā, bankā, degvielas uzpildes stacijā, aptiekā vai bibliotēkā apmeklētājs uzrunājams ukrainiski. Tajā pašā laikā pēc klienta vēlmes nav aizliegts turpināt sarunu citā valodā.

“Ja jūs lūgsiet izskaidrot informāciju jebkurā citā valodā un personālam būs iespēja to nodrošināt, tad protams, viņi var to darīt. Mēs esam liela Eiropas valsts, mums ir daudz ārzemju studentu, uzņēmēju no dažādām pasaules valstīm, mēs esam tranzīta valsts. Nav problēmu,” intervijā BBC norāda pilnvarotais valsts valodas aizsardzībai Tarass Kremens.

Tas gan nenozīmē, ka viesmīlis vai pārdevējs var atteikties runāt ukrainiski, taču pagaidām par to nekas nedraud. Tikai no 2022. gada jūlija spēkā stāsies iespējamās sankcijas – 5100 līdz 6800 grivnu liels sods, turklāt vispirms liks novērst pārkāpumu un bargāk sodīs pēc otrās reizes. Sodu varēs arī pārsūdzēt.

Dārzeņu kioska pārdevēja Svetlana tikmēr tērzē ar draudzeni ukrainiski, pircēju apkalpo krieviski un teic, ka atradīs kopīgu valodu arī ar ķīnieti, lai tikai samaksā par kartupeļiem.

Likums paredz izveidot ukraiņu valodas bezmaksas kursus visiem gribētājiem, tomēr šim mērķim valdība nav atradusi naudu. Kebabu tirgotājs Muhameds Kijevas centrā uz Ukrainu pārcēlās no Sudānas pirms četriem gadiem un ar dievu uz pusēm iemācījās krievu valodu, bet ukrainiski mazliet saprot. Tomēr jauno likumu viņš atbalsta: “Tātad iemācīšos.”

Aptaujas liecina, ka vairāk nekā 70% ukraiņu uzskata ukraiņu valodu par svarīgu neatkarības atribūtu un divas trešdaļas vēlas to kā vienīgo valsts valodu. Ukrainas austrumos tikmēr Opozīcijas platforma – Par dzīvi iestājas par valsts valodas statusa piešķiršanu arī krievu valodai. Neapmierinātību paudusi ne tikai Maskava, bet arī Ungārija, kas iestājas par saviem tautiešiem Aizkarpatos. Kādas pašvaldības deputāti pēc ievēlēšanas pat dziedāja Ungārijas, nevis Ukrainas himnu.