Aiz Ivetas muguras uz augšējā grāmatu plaukta starp literatūru, dokumentiem un galda spēlēm atradās seksa rotaļlieta rozā krāsā, par kuru sieviete visticamāk bija piemirsusi. Tomēr TV skatītāji to veikli pamanīja, un kadri ar pikanto fonu ātri iekaroja sociālos tīklus.

Iveta Amosa savā grāmatu plauktā bija piemirsusi kādu ļoti intīmu objektu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Cilvēki uz redzēto reaģēja dažādi. Kāds ieteica sievietei būt uzmanīgākai, bet citi no sirds pasmējās un norādīja, ka Iveta viņus uzjautrinājusi. Vēl daži pieļāva, ka par sievieti pajokojuši draugi, kuri pirms intervijas plauktā nolikuši seksa rotaļlietu. Kāds pat atzīmēja, ka viņi no Ivetas nekādu palīdzību vairs nesagaidīs, un draudzības tilti ir sadedzināti.



"Nespēju noticēt tam, ko tikko redzēju "BBC"," komentēja Jake Howells.



"Es aplaudēju par to, ka viņa grāmatu skapi izmanto tik oriģinālā veidā," izteicās Gag_N_Bone_Man.



"Jauka šī vakara intervija. Varbūt kāds vēlēsies sakopt savus plauktus," ironizēja stuartjross.