Teju divas stundas garajā filmā tiek stāstīts par noslēpumiem apvītās rezidences vēsturi, kuras uzcelšanai, pēc KAF datiem, esot iztērēts ap 100 miljardiem rubļu (virs 1 miljarda eiro).

Tiek arī parādīts tās greznais interjers.

"Mums teica, ka tas nav iespējams, ka tas ir vislielākais, visrūpīgāk glabātais noslēpums Krievijā. Bet mēs ļoti pacentāmies un šodien varam jums atklāt galveno Putina noslēpumu - viņa pili. Mēs to parādīsim gan no ārpuses, gan iekšpuses. Publicēsim šī nama arhitektūras plānus - no mēbeļu izvietojuma līdz pat ventilācijas režģiem. Katra telpa, katrs gaitenis, katrs kvadrātmetrs no šī brīža būs publiski pieejams. No šī brīža miljoniem cilvēku varēs doties ciemos pie Putina," publicēto video piesaka fonds.

Vietnes "Youtube" video aprakstā arī pausts aicinājums 23. janvārī doties ielās Krievijas pilsētās, lai paustu kritiku pret Krievijas ilggadējo prezidentu Vladimiru Putinu un viņa pārstāvētās politiskās partijas "Vienotā Krievija" ievēlētajiem deputātiem un biedriem.

21 Foto Aleksejs Navaļnijs no Berlīnes dodas uz Maskavu +17 Skatīties vairāk

Kas zināms par Navaļnija aizturēšanu:

Jau ziņots, ka Navaļnijs svētdien tika aizturēts Maskavas Šeremetjevas lidostā pēc atgriešanās no Vācijas, kur vairāk nekā četrus mēnešus atlaba pēc saindēšanas ar kaujas vielu "Novičok".

Maskavas Himku tiesa pirmdien Navaļniju apcietināja uz 30 dienām līdz 15. februārim.

Izmeklēšanas komiteja jūnijā sāka izmeklēšanu pret Navaļniju par kāda veterāna cieņas un goda aizskaršanu.

Izmeklēšanas komiteja tolaik paziņoja, ka veterāns filmējies reklāmas video, kurā atbalstījis pagājušajā vasarā pieņemtos labojumus konstitūcijā, kas ļaus Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam palikt pie varas līdz 2036. gadam.

Navaļnijs publiskoja šo video tviterī, nodēvējot veterānu un citus video redzamos cilvēkus par apkaunojumu valstij, "cilvēkiem bez sirdsapziņas" un nodevējiem.

Kamēr Navaļnijs ārstējās Vācijā, izmeklēšana tika apturēta.

Navaļnijs uzskata, ka aiz viņa saindēšanas stāv Putins, bet Kremlis kategoriski noliedzis, ka būtu saistīts ar indēšanu.

Pirmdien pēc tiesas Himku policijas iecirknī Navaļnijs tika pārvests uz Maskavas "Matrosskaja tišina" aizturēšanas centru, kur viņš pirmās 14 dienas no aizturēšanas laika pavadīs karantīnā.

Navaļnija advokāts Vadims Kobzevs radiostacijai "Eho Moskvi" šodien sacīja, ka Maskavas tiesai jāizskata lieta par veterāna apmelošanu, bet nav zināms, vai karantīnas dēļ tas būs iespējams nākamajās 14 dienās.

Saistītās ziņas Kremlis komentē Navaļnija aizturēšanu un noraida Rietumu aicinājumus viņu atbrīvot Navaļnijam būs jāstājas tiesas priekšā par kara veterāna cieņas un goda aizskaršanu "Tiesu varas politizēšana ir nepieņemama" - ES un ASV nosoda Navaļnija aizturēšanu un pieprasa viņu atbrīvot

Kobzevs atklāja, ka veterāns, kurš iesniedza sūdzību tiesā, tiesas sēdēs nepiedalīsies.

Par apmelošanu Krievijā var tikt piespriests līdz pieciem miljoniem rubļu (56 076 eiro) liels naudassods un līdz pieciem gadiem ilgs cietumsods.

Savukārt 2.februārī tiesa lems, vai nosacīto trīs gadu un sešu mēnešu cietumsodu Navaļnijam 2014.gada lietā nomainīt uz reālu.

Navaļnijs un viņa atbalstītāji apgalvo, ka abas lietas ir safabricētas un politiski motivētas.