Itālijā sākas vērienīga tiesas prāva, kurā tiesās 335 mafijas "Ndrangheta" locekļus

Itālijas dienvidos, Kalabrijā, izveidotā mafijas organizācija tiek uzskatīta par par vienu no pasaules ietekmīgākajiem organizētās noziedzības tīkliem un vadošo kokaīna kontrabandas grupējumu Eiropā.

Tiesāti tiks 355 mafijas locekļi, korumpētas amatpersonas, policisti un ierēdņi.

Vēl 92 apsūdzētie izvēlējās tikt tiesāti atsevišķi paātrinātā kārtībā, tostarp advokāts un bijušais senators no ekspremjera Silvio Berluskoni partijas "Forza Italia" ("Uz priekšu, Itālija!") Džankarlo Pittelli.

Plānots, ka prāvā liecības sniegs vairāk nekā 900 cilvēki.

Apsūdzību sarakstā ir tādi noziegumi kā slepkavības, narkotiku kontrabanda, izspiešana, naudas atmazgāšana, amata stāvokļa ļaunprātīga izmantošana un amata noslēpumu izpaušana.

Prāva, kas sāksies trešdien, domājams, ilgs vismaz divus gadus.

Tiesa notiks īpaši šim nolūkam pielāgotā ēkā Kalabrijā.

Tik vērienīgas prāvas pret mafijas locekļiem Itālijā nav notikušas kopš pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem.

Atšķirībā no prāvas, kas ilga no 1986.gada līdz 1992.gadam un bija vērsta pret vairākām mafijas klana "Cosa Nostra" ģimenēm Sicīlijā, šī prāva vērsta pret vienu klanu - Mankuso ģimeni, kas veido ietekmīgu daļu no plaukstošās "Ndrangheta" organizācijas.

Mankuso ģimene galvenokārt darbojas Kalabrijas Vībo Valencjas reģionā.

Viens no ietekmīgākajiem apsūdzētajiem šajā prāvā ir 66 gadus vecais Luidži Mankuso, kurš, kā tiek uzskatīts, ir klana līderis.

Vairums apsūdzēto tika aizturēti 2019.gada decembrī Itālijā, Vācijā, Šveicē un Bulgārijā.

"Šī prāva parāda, cik dziļi "Ndrangheta" ir iesakņojusies mūsu sabiedrībā. Šokējoši, ka noziedzīgs grupējums ir tik ļoti iesakņojies teritorijā, ka jātiesā simtiem cilvēku," ziņu aģentūrai AFP sacīja Oskfordas Universitātes kriminoloģijas profesors Federiko Vareze.

Taču viņš brīdināja, ka šī prāva nesagraus "Ndrangheta".

"Jūs varat viņus iemest cietumā, bet, neatņemot viņiem viņu eksistences pamata cēloņus, viņi vienkārši atražosies," sacīja Vareze.