Vinstona Čērčila bunkurs-dzīvoklis un citi slepenie pazemes tuneļi Londonā. Kur tie ved un kam domāti?

2017. gadā Lielbritānijas Īpašumtiesību reģistrācijas pārvalde publiskoja jaunus datus no Zemes kadastra, no kuriem secināms, ka zem Londonas atrodas 4 miljonu kilometru plašas pazemes komunikācijas.

Noslēpumainā tuneļu un pazemes telpu sistēma vēl no aukstā kara laika izraisa interesi. Tomēr līdz mūsdienām valsts līmenī par to klusēts. Daudzas pazemes būves pieder Aizsardzības ministrijai, tomēr oficiāli tas nekad neesot atzīst.

Par intriģējošu atklājumu kļuvis tas, ka Apvienotās Karalistes ģenerālsekretāram ir slepens tunelis zem mājas Vaitholas ielā 57. Uzcelts tas aukstā kara laikā, lai pasargātu iekārtas un sakaru sistēmas no atombumbas trieciena. Izeja no bunkura atrodas Kara ministrijas vecās ēkas pagrabā, kur savulaik strādāja Vinstons Čērčils.

Vinstons Čērčils. (Foto: Science History Images / Alamy/ Vida Press)

2014. gadā viesnīcu tīkls "Raffles" iegādājās no Aizsardzības ministrijas šo valsts aizsargājamo objektu 54 tūkstošu kvadrātmetru platībā par 350 miljoniem mārciņu. Paredzēts, ka 2022. gadā šeit tiks atvērta viena no prestižakajām viesnīcām pasaulē.

Netālu no Vaitholas, dziļi zem ielas "High Holborn", atrodas no atombumbas trieciena pasargāts komunikāciju tīkls, kas uzcelts 1940. gados kā valsts atombumbas patvertne. Vēlāk, 1960. un 1980. gados tas kļuvis par slepenu centru, kurā strādāja vairāk nekā 200 inženieru.

Vinstona Čērčila kabinets. "Churchill War Rooms" muzejs Londonā. (Foto: Robert Stainforth / Alamy/ Vida Press)

Patvērums, kas sākotnēji sastāvēja no diviem tuneļiem, vēlāk papalšināts. Tuneļu tīkls bija tik plašs, ka tajā varēja izveidot bārus un restorānus darbiniekiem. Atklātas pieejas šiem tuneļiem nav, bet kopš 1984. gada vienu no bunkuriem tomēr ir pieejams.

"Cabinet War Rooms" – bijušais Vinstona Čērčila pazemes bunkurs-dzīvoklis. Izrādās, no turienes ar kājām pa tuneli var aiziet līdz "Bethnal Green Road", kas aizved līdz šahtai, pa kurieni nokļūt uz drošības saliņas automaģistrāles vidū.

Izmeklētājs un entuziasts vārdā Guy Shrubsole iepazīstina ar dažādām interesantām publikācijām par Apvienoto Karalsti. Tajā skaitā par pazemes tuneļiem. Viņš arī apmeklējis tuneli, kas ved zem "High Holborn" ielas:

Londonas pazemes tuneļu ilustrācija. 19. gadsimts. (Foto: World History Archive / Alamy/ Vida Press)

"Tur zem zemes jūs gaida satriecošs sveiciens no pagātnes. Spriežot pēc iekšējās apdares – no 70. gadiem. Visi šie līkumotie gaiteņi, kas iet tālumā.... Tie ir pilni ar putekļainām komunikācijas iekārtām, kas izmantotas aukstā kara gados."

Lai gan izdevies iekļūt tikai daļā pazemes tuneļu, pētniekam kļuvis skaidrs, ka viss tīkls ir daudz plašāks.

Septembrī iznākušās grāmatas "Underground Cities: Mapping the tunnels, transits and networks underneath our feet" autors Mark Ovenden raksta, ka Londona "slēpj zem savām ielām vienu no pašām aktīvi izmantotākajām šahtu, koridoru un apakšzemes sistēmām pasaulē".

Tunelis zem Temzas upes. 19. gadsimts. (Foto: ddp/Sergey Kohl / Vida Press)

Daļēji tā noticis tāpēc, ka Rūpniecības revolūcijas laikā Lielbritānijas galvaspilsēta kļuva par noslogotāko un modernāko pilsētu pasaulē.

"Tikko jūs sākat pastaigu pa Londas ielu bruģi, jūs dodaties ceļā pa pazemes ejām, šahtām, kā arī slepenām vietām, par kurām lielākajai daļai no mums nav ne jausmas," norāda Mark Ovenden, reizē piebilstot, ka kādreiz šis pazemes noslēpums tomēr tiks atklāts.

Tēva Ziemassvētku pārsteigums bērniem, kuri paslēpušies Londonas pazemes tuneļos 1940. gadā. (Foto: Mirrorpix / Vida Press)