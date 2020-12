Internetā tirgo maniaka un nekrofila dienasgrāmatu, kur viņš sīki aprakstījis savu upuru slepkavības

Nīlsens, kuram tika dota iesauka „Piemīlīgais slepkava”, nomira ieslodzījumā 2018.gadā. Šobrīd interneta vietnē "murderauction", kas veltīta dažādiem noziegumiem, ir parādījusies dienasgrāmata, kuru maniaks it kā rakstījis no 1983.gada aprīļa līdz decembrim, gaidot tiesu. Pārdevējs, kurš sevi dēvē par "Red Rum" (Frāze no Stīvena Kinga romāna "Shining" un, lasot no otras puses, angļu valodā nozīmē "slepkavība") apgalvo, ka šī "ļoti retā lieta" ļaus ieskatīties dziļāk slepkavas prātā.



Dienasgrāmata sastāv no 104 ar roku rakstītām lapām, ieskaitot arī asiņainas detaļas par to, kā Nīlsens sadalījis savus upurus un atbrīvojies no viņu mirstīgajām atliekām. Tur atrodamas arī fotogrāfijas, dīvaini zīmējumi un briesmīgi dzejoļi. Divus no tiem sauc "Mēģinājums" un "Sudraba zēns". Tajos slepkava stāsta par saviem upuriem, "kuri viņu vajā".

Dienasgrāmata sastāv no 104 ar roku rakstītām lapām. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Es cenšos smaidīt, neskatoties uz atriebību, kas veras manī," viņš rakstīja.



Dienasgrāmatas autentiskums vēl nav apstiprināts, bet tai ir noteikta sākotnējā cena 1000 ASV dolāru ( ~ 813 eiro), vēsta "Mirror". Interese par Nīlsena pastrādātajām zvērībām pieauga pēc TV seriāla "Des" iznākšanas, kur tiek stāstīts par slepkavas dzīvi, un galveno lomu atveido skotu aktieris Deivids Tenants.