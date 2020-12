Pieaug to valstu saraksts, kas ierobežo satiksmi ar Lielbritāniju, kur nekontrolēti izplatās Covid-19 jaunais paveids

Norvēģijas un Dānijas varasiestādes paziņoja, ka sākotnēji lidojumi no Lielbritānijas būs aizliegti 48 stundas, un tiek strādāts pie aizlieguma pagarinājuma.

Somija paziņoja, ka apturēs visus avioreisus no Apvienotās Karalistes no pirmdienas pusdienlaika līdz 4.janvārim.

Polijas varasiestādes paziņoja, ka apturēs lidojumus no Lielbritānijas, sākot no pusnakts, bet nav informējusi, līdz kuram laikam aizliegums paliks spēkā. Līdzīgi rīkojusies arī Ungārija. Krievija paziņojusi, ka no pusnakts lidojumus ar Lielbritāniju apturēs uz nedēļu.

Vairums Eiropas valstu ierobežojušas satiksmi ar Apvienoto Karalisti. (Foto: EPA/Scanpix)

Malta paziņoja, ka visiem iebraucējiem no Lielbritānijas būs jāpavada 14 dienas karantīnā.

Indija aizliegusi avioreisus no Lielbritānijas no pirmdienas līdz 31.decembrim, bet Saūda Arābija uz nedēļu.

Vietējie mediji ziņoja, ka avioreisus no Lielbritānijas aizliegusi arī Honkonga.

Francija tikmēr pavēstījusi, ka tuvākajās stundās tiks ieviests "stingrs veselības protokols", kas drīz ļaus atjaunot satiksmi ar Lielbritāniju.

Kā ziņots, Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons sestdien pavēstīja, ka tiek ieviests jauns karantīnas režīms Londonā un daļā dienvidu un austrumu Anglijas, un miljoniem britu nāksies mainīt savus plānus un Ziemassvētkos palikt mājās, jo jaunais vīrusa paveids izplatās daudz straujāk nekā līdz šim zināmie. Tiek uzskatīts, ka tas varētu būt par 70% lipīgāks, tomēr nav datu, kas liecinātu, ka jaunā vīrusa variācija, kas nosaukta par "VUI 202012/01", būtu letālāka vai mazāk jutīga pret izstrādātajām vakcīnām.

Nīderlande, kas bija pirmā valsts, kas nedēļas nogalē apturēja avioreisus uz un no Lielbritānijas, pirmdien paziņoja, ka apturējusi arī prāmju satiksmi.

Aptuveni 120 pasažieriem no Lielbritānijas svētdien nakti nācās pavadīt Frankfurtes lidostas tranzīta zonā, jo Vācijas varasiestādes nedēļas nogalē apturēja aviosatiksmi uz un no Lielbritānijas. Līdzīga situācija izveidojās arī lidostās Berlīnē un Minhenē.

Lielbritānijas veselības ministrs Mets Henkoks svētdien atzina, ka jaunatklātā vīrusa paveida izplatību pašlaik neizdodas kontrolēt un tās iegrožošanai noteiktais stingrākais karantīnas režīms var palikt spēkā vēl mēnešiem ilgi.