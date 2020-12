Sieviete nedēļu netuvojās savam auto pēc tam, kad atklāja mašīnas durvju rokturī dzīvojošu briesmoni

Nesen Kristīna Džonsa no Armideilas pilsētas gandrīz piedzīvoja sirdstrieku. No rīta, gatavojoties braukt uz darbu, viņa piegāja pie sava auto un... tieši zem durvju roktura pamanīja milzīgu zirnekli. Visi plāni bija jāatliek, jo seškājainais briesmonis izskatījās ļoti biedējošs.



"Sākumā domāju, ka tie ir kaut kādi spalvaini kāpuri. Jau nedēļu nelietoju auto," rakstīja Kristīna.



Pārvarējusi sākotnējo šoku, Kristīna ņēma talkā telefonu, lai nelūgto viesi nofotografētu. Bildēs redzams, ka automašīnas durvju rokturī paslēpies zirneklis, bet redzamas tikai tā pūkainās kājas. Ar saviem attēliem meitene dalījās "Facebook" grupā, lai identificētu, kurš no visiem Austrālijas zirnekļiem iemājojis viņas auto. Tomēr arī citi soctīkla lietotāji par redzēto bija šausmās.

Nelūgtais viesis tuvplānā. (Foto: Facebook)

"Ak, Dievs... Man būtu bijis infarkts," komentēja kāda soctīkla lietotāja.



"Viņš/viņa izskatās tā, ka tur ir ļoti ērti. Ar labu panorāmas skatu!" ironizēja cits lietotājs.



"Tā vairs nav tava automašīna, tai tagad ir cits saimnieks. Vari atdod atslēgas," teica vēl kāds "Facebook" lietotājs.



Tomēr lielāko daļu no soctīkla lietotājiem interesēja jautājums, kad tieši Kristīna pamanīja jauno viesi un vai nepaspēja tam pieskarties. Komentāros Džonsa atzinās, ka gandrīz kļuvusi par zirnekļa upuri, bet pašā pēdējā brīdī to pamanījusi, vēsta "Ladbible".



Tomēr jāatzīst, ka sievietes bailes bija veltas. Nelūgtais viesis bija milzu krabju zirneklis. Lai gan tas ir gana liels, zirneklis cilvēkiem briesmas nerada.