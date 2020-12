Indijā ar pagaidām neskaidru saslimšanu slimnīcā nogādāti vairāk nekā 140 cilvēki

Visiem pacientiem novērots plašs saslimšanas simptomu klāsts, sākot ar nelabu dūšu un beidzot ar lēkmēm un krišanu bezsamaņā.

Vietējie mediji ziņo, ka visiem pacientiem veikti Covid-19 testi, kas bijuši negatīvi.

Eluru slimnīcas medicīnas darbinieks laikrakstam "The Indian Express" sacīja, ka liela daļa saslimušo ir bērni. Savukārt laikraksts "Hindustan Times" ziņo, ka hospitalizēti pat 227 cilvēki, no kuriem 47 bijuši bērni. Pacienti sākuši vemt un sūdzējušies par sāpēm acīs. Daži noģībuši vai piedzīvojuši krampju lēkmes. Daudzi no hospitalizētajiem atveseļojušies salīdzinoši ātri un no slimnīcas jau izrakstīti.

Saslimušo asins paraugos netika atklāta vīrusu klātbūtne.

"Mēs izslēdzām ūdens piesārņojumu vai gaisa piesārņojumu kā cēloni pēc tam, kad amatpersonas veica izmeklēšanu rajonos, kur cilvēki saslima," stāsta vietējais politiķis un veselības pārstāvis Alla Nani. "Tā ir kāda noslēpumaina slimība, un tikai laboratoriskās analīzes atklās, kas tā ir."

Opozīcijas deputāti gan uzstāj, ka saslimšana būtu saistāma ar vides piesārņojumu.