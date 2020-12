Vīrietis zaudēja savu mīļāko rotaļlietu, kad viņa sieva beidzot saprata, ka tas nav gaisa attīrītājs

Džins Vu piezvanīja uz norādīto telefona numuru, kur viņam atbildēja meitene. Viņš bija pārsteigts par sievietes balsi, jo sludinājuma autors bija jauns vīrietis. Lai nu kā, jaunā sieviete pārliecināja Vu, ka konsole ir oriģināla, un tā nav krāpšana.



Vienīgais iemesls, kāpēc konsole tiek pārdota tik lēti, ir vēlme no tās pēc iespējas ātrāk atbrīvoties. Tad Džins nolēma rīkoties un nekavējoties sarunāja tikšanos. Tomēr uz to ieradās nevis meitene, bet puisis, kurš izskaidroja radušos situāciju.

Pārpirktais "PlayStation 5" un īstais gaisa attīrītājs, par ko vīrietis mēģināja uzdot savu konsoli. (Foto: Facebook)

Gandrīz raudādams, jaunietis atzinās, ka pārdod jauno "PlayStation 5" konsoli tikai savas draudzenes dēļ, kura aizliegusi viņam to iegādāties. Puisis nolēmis viņu apmānīt un stādījis priekšā to kā gaisa attīrītāju. Dzīvesbiedre tomēr nebija tik dumja, kā viņš bija iedomājies. Savu galveno funkciju ierīce tomēr neizpildīja, jo bija pārāk līdzīga videospēļu cienītāju rotaļlietai. Neliels skandāls, un puisis pārdod savu "PlayStation 5" Džinam, kurš, lai arī izjuta līdzjūtību, no izdevīgā darījuma neatteicās, vēsta "World of Buzz".