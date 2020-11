Baznīca Lukašenko pasludina par velna apsēstu un nolādē diktatoru

Abi notikumi ir zīmīgi ar to, ka rāda, cik Lukašenko strauji zaudē atbalstītājus gan samērā miermīlīgi noskaņotās kristīgās Baznīcas vadītāju vidē, kas nu ķērušies pie “tumšo viduslaiku” prakses un nolādējuši Lukašenko, viņam paredzot vietu ellē, gan līdz šim Kremlim lojālajā presē.

Kaut arī Krievijas centrālais sporta laikraksts “Sovetskij Sport” nav politisks izdevums, tas tomēr uzskatāms par Kremlim pietuvinātu un to atbalstošu izdevumu. “Sovetskij Sport” iznāk mediju koncerna “Komsomoļskaja Pravda” patronāžā, kuru vada Vladimirs Sungorkins – Krievijas prezidenta Vladimira Putina uzticības persona prezidenta vēlēšanu kampaņā. Tā kā Lukašenko zaudē abās frontes līnijās: gan tajā, kas strikti norobežojas no tuvākā sabiedrotā – Krievijas, gan tajā, kas to atbalsta.

Lukašenko – velna apsēsts slepkava

Baltkrievijas pareizticīgā autokefālā Baznīca, kura nav pakļauta vis Maskavas patriarhātam, bet gan kuras mātes Baznīca ir Ukrainas autokefālā Baznīca, Lukašenko pasludinājusi par velna apsēsto.

Baltkrievijas pareizticīgā autokefālā Baznīca salīdzinoši mazskaitlīga baltkrievu emigrantu reliģiskā kopiena, kura galvenokārt darbojas ASV un Kanādā, bet kurai ir arī draudze pašā Minskā. Par to, ka Lukšenko nodots anatēmai, (nolādējumam) paziņoja arhibīskaps Svjatoslavs Longins dievkalpojuma laikā Kanādas pilsētā Toronto. Ellei viņš nodots par to, vajā un nogalina ne tikai pareizticīgos, bet arī citas pārliecības cilvēkus un veic “asiņainus noziegumus”, tostarp arī iznīcinot krustus, kuri bija uzstādīti staļinistisko represiju upuru piemiņai. Arhibīskaps Lukašenko nodēvējis par asiņainu slepkavu. Lai arī nolādējumu izteikusi salīdzinoši neliela ticīgo kopiena, tas guvis plašu rezonansi, jo nācis no ietekmīgas personas mutes.

Lielākais krievu sporta laikraksts baltkrievu tautas pusē

Vadošais Krievijas sporta laikraksts, Kremlim lojālais “Sovetskij Sport” atklāti nostājies baltkrievu tautas pusē.

Ja arī Baznīcas daudzi varēja nepamanīt, tad pirmdien iznākošā Krievijas centrālā sporta laikraksta “Sovetskij Sport” pirmo lappusi pamanīja simtiem tūkstošu sporta fanu visā plašajā Krievijā.

Laikraksta pirmo lapu rotāja milzīgs uzraksts baltkrievu valodā: “Жыве белорус!” (protestētāju sauklis – “Dzīvo Baltkrievija!”). Zīmīgi, ka šo laikrakstu kontrolē Kremlim un Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam lojāli spēki. Tas varētu nozīmēt to, ka arī Putina režīms palaidis “slūžas vaļā” un vairs nav strikts Lukašenko režīma atbalstītājs. Protams, Krievijā ir lielāka preses brīvība nekā Baltkrievijā, bet tomēr diez vai būtu iedomājams, ka tur viens no populārākajiem Maskavas režīmu atbalstošiem dienas laikrakstiem iznāktu ar klaji politisku saukli, kas nebūtu pa prātam Kremlim.

Formālais iemesls, kādēļ “Жыве белорус!” parādījās uz “Sovetskij Sport” pirmā vāka ir – atbalsts baltkrievu trenera Viktora Gončarenko vadītās Maskavas futbolkomandas CSKA uzvaras gājienam Krievijas čempionātā un stāsts par baltkrievu sportistiem, kuri atteikušies pārstāvēt savu valsti, kamēr pie tās stūres būs Lukašenko. Tomēr aiz sportiskiem stāstiem redzams neslēpts politisks zemteksts.