"Mēs staigājām gar krastu, bet aligators izšāvās no dīķa gluži kā kaujas galviņa. Es nekad nebiju domājis, ka viņi var būt tik ātri. Tas bija zibenīgi," notikušo atceras Ričards Vilbanks.



Ričarda varonīgā rīcība viņu nekavējoties padarīja slavenu, jo soctīkla lietotājus iedvesmoja ne tikai vīrieša drosme, bet arī "īsta veča tēls". Visas cīņas laikā vectēvs no mutes neizlaida cigāru, kas pielīdzināja viņu kādam no 80. - 90. gadu asa sižetu filmu varoņiem.

Ričards ar kailām rokām pieveica aligatoru un no rāpuļa žokļiem atbrīvoja savu kucēnu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Tagad Ričards ar kucēnu joprojām dodas pastaigā netālu no šī dīķa, bet dara to drošā attālumā, jo pēc piedzīvotā nevēlas to vēlreiz atkārtot.



Vīrietim nebija laika ne izbīties, ne pasaukt kādu palīgā – viņš nekavējoties metās ūdenī, lai satvertu plēsīgo rāpuli. Ričards nebija ar mieru atdot savu sunīti aligatoram, tāpēc izvilka plēsoņu no dzelmes un sāka atplest viņa žokļus. Glābšanas operācija noritēja veiksmīgi, kucēns izkļuva no rāpuļa mutes, bet Ričardam vēl bija jāpasarga savas rokas.

Kucēns tika cauri sveikā ar nelielu brūcīti. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Sunītis tika cauri ar nelielu brūci, jo vīrietis laicīgi metās palīgā. Ričarda rokas cieta vairāk, jo tās bija sagraizītas ar aligatora asajiem ilkņiem.