Covid-19 gadījuma dēļ uz laiku apturētas pēcbreksita sarunas

ES sarunu delegācijas vadītājs Mišels Barnjē un Lielbritānijas sarunu delegācijas vadītājs Deivids Frosts paziņoja, ka sarunas apturētas pēc diagnozes uzstādīšanas. Barnjē tviterī atklāja, ka ar Covid-19 inficējies viens no viņa komandas locekļiem.

Viņš pavēstīja, ka vienojies ar Frostu uz īsu laiku apturēt sarunas, bet komandas turpinās strādāt. Frosts norādīja, ka komandas locekļu veselība ir galvenais, un izteica pateicību Eiropas Komisijai par atbalstu un palīdzību.

Nedz Frosts, nedz Barnjē neatklāja, vai arī viņiem Covid-19 tests bijis pozitīvs.

Pārejas periods pēc Lielbritānijas izstāšanās no ES beidzas 31.decembrī, un laika, lai panāktu vienošanos par abu pušu turpmākajām attiecībām, palicis ļoti maz, jo to abām pusēm vēl nepieciešams to ratificēt.

Kāda ES amatpersona pirmdien atzina, ka šī var būt pēdējā iespēja noslēgt vienošanos.

Tikmēr Lielbritānijas premjerministra preses pārstāvis ceturtdien paziņoja, ka Lielbritānija ved sarunas ar Kanādu par brīvās tirdzniecības līgumu.

Ja līgums ar Kanādu tiks noslēgts pirms pārejas perioda beigām, tas var aizstāt vienošanos ar ES.