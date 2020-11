VIDEO: saimniece rādīja sunim sagrauztās austiņas, taču viņa reakcija bija pārliecinoša – tas nebiju es

Noskaidrot to neizdevās, bet sanāca jautrs video, kurā suns cenšas parādīt, ka viņš nav vainīgs un izliekas, ka nekas nenotiek.



"Neskaties acīs, neskaties acīs, neskaties acīs," jautro video komentēja pati saimniece.

Railijs centās parādīt, ka viņš nav vainīgs. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Video redzams, ka sieviete rāda Railijam sagrauzto austiņu vadu un prasa, kurš to izdarīja. Suns novēršas un, skatoties tālumā, cer palikt nepamanīts un izvairīties no soda.



Dzīvnieka reakcija viņu padarījusi par soctīklu zvaigzni, kur video guvis plašu ievērību.



Diennakts laikā video skatīts jau vairāk nekā 100 tūkstošus reižu. Tikmēr komentāros cilvēki apspriež Railija aktiermākslas spējas.



"Tā, kā viņš paskatās uz austiņām... es mirstu no smiekliem," komentēja Alyssummaritimum.



"Ja es neredzu tevi, tad arī tu mani neredzi," ironizēja FunkAnotherDay.



"Acīmredzami, ka Railijs nav tas, kurš sakošļājis austiņas," secina Iwanttofuckingdiee.