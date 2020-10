VIDEO: satrakojies kaķis uzbrūk sunim un viņa saimniekam. Vīrietis paliek pat bez biksēm

Video kadros redzams, ka vīrietim virsū metas bezbailīgs kaķis, kas dusmu uzplūdā norauj viņam bikses un rāpjas pa muguru.

Šokētais saimnieks aiz pavadas pacēla gaisā suni un mēģina ar savu miesu pasargāt viņu no dusmīgā kaķa.

Vīrietis ar savu suni metās bēgt, kad viņiem uzbruka satrakojies kaķis. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Satrakojušos dzīvnieku izdevās nomierināt tikai tad, kad notikuma vietā atskrēja vēl pāris vīrieši. Viens no viņiem centās nobloķēt kaķim ceļu, bet otrs viņu atbaidīja ar krēslu.



Izrādījās, ka cīņas kāro kaķi sauc Azraels un šo vārdu saņēmis par godu varonim no animācijas filmas "Smurfi". Kafejnīcas darbinieki apgalvo, ka nesen kaķenei piedzimuši pieci kaķēni, un jaunā māmiņa viņus cītīgi sargā.



Bargā kaķene ne reizi vien padzinusi suņus, kuri pārāk tuvu pietuvojušies viņas bērniņiem.

Video sociālajos tīklos guvis milzīgu popularitāti.



Zīmīgi, ka islāmā vārds Azraels saistās arī ar nāves eņģeli, kurš atdala dvēseles no to ķermeņiem. Tas ir viens no četriem erceņģeļiem.