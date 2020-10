Skatītāji izglābj "geimera" dzīvību, tiešraidē pamanot bruņotu laupīšanu viņa mājā

Video kadros redzams, kā laupītājs puisim pie galvas pieliek ieroci un pēc tam norauj austiņas.



"Tā kā spēlēšana ir mans darbs, par ko saņemu algu, tās laikā es vienmēr esmu koncentrējies un nenovēršos. Tāpēc uzbrukumu pamanīju tikai tad, kad man pie galvas piespieda pistoli. Sākumā es nodomāju, ka mani izjoko kāds no ģimenes locekļiem, bet tad pamanīju svešu seju," baisos notikumus atceras Giljermo Menezes.

Laupītājs pārsteidz Giljermo, kurš spēlēja videospēli. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Kad Giljermo tikai aizvests uz citu istabu, viņš pamanīja, ka iebrucēji jau sagūstījuši arī pārējos ģimenes locekļus. Vīrietim ar pistoli bija līdzdalībnieks, kurš rokās turēja mačeti. Noziedznieki sāka vākt vērtīgas lietas, bet piepeši ieradās policija. Viens no interneta lietotājiem, kurš cītīgi bija vērojis tiešraidi, zināja, kur dzīvo Giljermo, un par briesmīgo incidentu paziņoja likumsargiem.



Vienu no laupītājiem izdevās aizturēt, vēsta "G1". Otru šobrīd policija vēl meklē, bet videospēļu puisis šobrīd atgūstas no šoka un saka paldies skatītājiem, kuri izglāba viņa dzīvību.

25 gadus vecais brazīlietis Giljermo Menezes pelna naudu ar videospēļu spēlēšanu. (Foto: Instagram)

"Jūs izglābāt manu un manas ģimenes dzīvības, Pateicoties tam, ka jūs vērojāt tiešraidi, policijai izdevās ierasties laupīšanas laikā. Paldies. Ar mums viss ir kārtībā un cenšamies saprast, kas īsti notika," skaidro Giljermo.