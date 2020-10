Pasaulē koronavīrusa gadījumu skaits dienā pārsniedz 400 000

Pavisam diennakts laikā reģistrēti 404 758 jauni inficēšanās gadījumi, bet no Covid-19 miruši 6086 cilvēki.

Eiropā ceturtdien bija lielākais jaunu gadījumu skaits kopš pandēmijas sākuma - vairāk nekā 150 000.

Tāpat Eiropā nedēļas laikā visstraujāk pieaudzis inficēšanās gadījumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu - par 44%, kamēr ASV un Kanādā gadījumu skaits pieaudzis par 17%.

No Covid-10 mirušo skaits Eiropā joprojām ievērojami atpaliek no aprīļa līmeņa, kad dienā mira vairāk nekā 4000 cilvēku. Jūlijā mirstība no Covid-19 samazinājās līdz mazāk nekā 400 dienā, bet tagad pieaugusi līdz 1000 nāves gadījumu dienā.

Pavisam pasaulē ar koronavīrusu kopš pandēmijas sākuma inficējušies aptuveni 39 miljoni cilvēku, bet 1,1 miljons miruši.