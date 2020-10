Parīzes priekšpilsētā noticis uzbrukums policijas iecirknim

Iecirknis Šampinjī pie Marnas apmētāts ar petardēm, un iznīcinātas vairākas policijas automašīnas.

Tas ir kārtējais uzbrukums, kam pēdējā laikā pakļauti policisti un ugunsdzēsēji, un iekšlietu ministrs Žeralds Darmanēns norādījis, ka tas liecina par pieaugošo Francijas "mežonību".

Kā ziņots, pagājušajā nedēļā vienā no Parīzes priekšpilsētām divi civilā ģērbti policisti tika izrauti no savas automašīnas, piekauti un pēc tam sašauti ar pašu ieročiem. Viens no cietušajiem policistiem joprojām atrodas smagā stāvoklī.

Trīs vīrieši, kas tiek turēti aizdomās par šo noziegumu, joprojām tiek meklēti.

Francijas prezidents Emanuels Makrons ceturtdien tiksies ar policistu arodbiedrību pārstāvjiem, lai rastu risinājumu šai situācijai, svētdienas vakarā pavēstīja Darmanēns, kas bija ieradies Šampinjī pie Marnas.

"Policija ir Republika, un Republika ir policija," uzsvēra ministrs, norādot, ka kārtējais uzbrukums ir "milzu mežonības" pazīme, kas apdraud franču vērtības.

Darmanēns pauda pārliecību, ka uzbrukums ir saistīts ar policijas vēršanos pret narkotiku tirgotājiem.

Uzbrukumam pakļautais policijas iecirknis ir izvietots kādā blokmāju kvartālā, kur mīt 10 000 iedzīvotāju. Kāds policistu arodbiedrības "Unite SGP Police" pārstāvis norādījis, ka šis kvartāls ir narkotiku kontrabandas galvenais atbalsta punkts Valdemarnas reģionā.

Darmanēns pavēstīja, ka vēlas panākt grozījumus likumā, kas petardes pasludinātu par ieročiem un aizliegtu to tirdzniecību, tostarp arī internetā.

Bandas Parīzes priekšpilsētās, kas pazīstamas kā narkotiku tirgotāju midzeņi, petardes tagad regulāri izmanto policistu atvairīšanai. Par bandu upuriem bieži kļūst arī ugunsdzēsēji.