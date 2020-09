Navalny/Instagram

Navaļnijs jautri komentē Putina versiju par pašsaindēšanos ar "Novičok", kura izstrādātājs dzīvojot Latvijā

Krievijas varas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs nokomentējis Krievijas prezidenta Vladimira Putina versiju par to, ka viņš pats varētu būt ieņēmis indi, un aicinot pārbaudīt versiju, ka notikušais ar Navaļniju esot saistīts ar Latviju, kur it kā dzīvojot viens no “Novičok” izstrādātājiem.