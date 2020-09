"Uz spēles ir nākamo paaudžu nākotne" - EK prezentē 2030.gada klimata plānu zaļākai ES

Uz spēles ir nākamo paaudžu nākotne, ja Eiropas Savienība (ES) nespēs rīkoties tagad, sacīja Eiropas zaļā kursa komisārs Franss Timmermanss.

EK publicētā plāna ietvaros rosināti grozījumi iepriekš piedāvātajā Eiropas klimata likumā, paredzot arī jaunu juridiski saistošu emisiju samazināšanas mērķi 55% līmenī agrāko 40% vietā.

EK prezentēs detalizētu plānu tam, kā šo mērķi sasniegt, līdz 2021.gada jūnijam.

Priekšlikumi ir jāapstiprina Eiropas Parlamentam un ES līderiem, un sagaidāms, ka tie izsauks pretestību no to valstu puses, kas ekonomiski ir atkarīgas no ogļu industrijas.

Pastāvošās programmas būs jāpaplašina, lai iegūtu zaļāku Eiropu, sacīja komisārs.

Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma, kas paredz, ka ražotāji maksā par oglekļa dioksīdu, ko tie saražo, piemēram, varētu tikt paplašināta, iekļaujot tajā arī kuģniecības nozari.

Arī bezmaksas kvotas tiks samazinātas, viņš piebilda.

Līdz šim emisijas ir samazinātas tikai par 22%, salīdzinot ar 1990.gadu, teikts EK ietekmes izvērtējumā.