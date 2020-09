23 gadus vecā Margarita, 32 gadus vecā Tatjana un viņu draudzene ierašanās dienā ārsta kabinetā sarīkoja skandālu. Viena no viņām sūdzējās par sāpēm kājā un pieprasīja to apskatīt. Kad medicīnas darbiniece uzstājīgi rekomendēja lietot individuālos aizsardzības līdzekļus, tūristes sāka viņu apvainot.



Pēc tam Tatjana no kājas novilka čību un to iemeta 25 gadus vecās medmāsas Izmiras Ozturkas sejā. Sieviete sāpēs iekliedzās un konfliktā iesaistījās vēl viens ārsts, kurš izsauca policiju, kas aizturēja huligānes.

Antālijas policija aizturēja visas trīs rupekles. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Cietusī darbiniece vērsās pēc medicīniskās palīdzības un policijai uzrakstīja iesniegumu par uzbrukumu. Vizuāli tika secināts, ka krievu sievietes atrodas alkohola reibuma stāvoklī, taču viņas atteikušās veikt alkohola testu.



Jāatzīmē, ka austrumu zemēs mešana ar apaviem tiek uzskatīta par milzīgu apvainojumu. Skandalozākais incidents notika 2008. gadā, kad preses konferencē Bagdādē viens no vietējiem žurnālistiem ar kurpi iemeta ASV prezidentam Džordžam Bušam.