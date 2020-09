Minskā aizturēts vēl viens opozīcijas nodibinātās Koordinācijas padomes loceklis

Znaku viņa birojā aizturējuši civilās drēbēs ģērbti cilvēki maskās.

Viņam šorīt bija plānots videozvans, bet viņš to neveica, tā vietā nosūtot kolēģiem vienu vārdu - "maskas", pavēstīja bijušā prezidenta amata kandidāta Viktora Babariko preses dienests.

Znaks kādu laiku bija ieslodzītā Babariko advokāts.

Aculiecinieks redzējis, kā Znaku aizved pa ielu vairāki cilvēki civilās drēbēs un maskās.

Pēc Znaka aizturēšanas brīvībā Baltkrievijā palikusi tikai viena Koordinācijas padomes prezidija locekle - 72 gadus vecā baltkrievu rakstniece Nobela prēmijas laureāte Svetlana Aleksijeviča.

Pārējie prezidija locekļi ir aizturēti vai piespiesti pamest Baltkrieviju.

"Vairs nav palicis neviena no maniem draugiem Koordinācijas padomes prezidijā. Šodien paņēma pēdējo, Maksimu Znaku," teikts trešdien Baltkrievijas PEN centra vietnē publicētā Aleksijevičas paziņojumā.

"Sākumā mums nolaupīja valsti, nolaupa labākos no mums. Taču no mūsu rindām izrauto vietā atnāks simtiem citu. Sacēlās ne Koordinācijas padome. Sacēlās valsts. Es vēlos atkārtot to, ko saku vienmēr. Mēs negatavojām apvērsumu. Mēs gribējām nepieļaut šķelšanos mūsu valstī. Mēs gribējām, lai sabiedrībā sāktos dialogs. Lukašenko saka, ka nerunās ar ielu, taču iela ir simtiem tūkstoši cilvēku, kuri katru svētdienu un katru dienu iziet ielās. Tā nav iela. Tā ir tauta," norāda Aleksijeviča. "Cilvēki iziet ielās ar saviem mazajiem bērniem, jo viņi tic, ka viņi uzvarēs."

"Vēl es gribu vērsties pie krievu inteliģences, pēc sena ieraduma sauksim to tā. Kāpēc jūs klusējat? Mēs dzirdam tikai retas balsis atbalstam. Kāpēc jūs klusējat, kad redzat, kā sabradā mazu lepnu tautu? Mēs vēl joprojām esam jūsu brāļi," raksta Aleksijeviča. "Bet savai tautai es gribu teikt, ka es to mīlu. Es lepojos ar to."

Jau vēstīts, ka pirmdien neskaidros apstākļos Minskā uz ielas civilā ģērbti cilvēki maskās nolaupīja Koordinācijas padomes prezidija locekli Mariju Koļesņikovu un aizveda mikroautobusā.

Aģentūra "Interfax", atsaucoties uz Koļesņikovai tuvu avotu, otrdien vēstīja, ka Koļesņikovu mēģināts no Baltkrievijas izvest ar varu, taču viņa pretojusies un pirms robežas šķērsošanas saplēsusi pasi, lai netiktu ielaista Ukrainas teritorijā, bet pēc tam aizturēta.

Savukārt Koordinācijas padomes preses sekretārs Antons Rodņenkovs un izpildsekretārs Ivans Kravcovs, kuri pirmdien pārtrauca atbildēt uz telefona zvaniem, otrdien pēc Baltkrievijas varas iestāžu izdarītā spiediena šķērsojuši Ukrainas robežu.