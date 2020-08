Tihanovska videouzrunā ar aicinājumu vēršas pie visiem Baltkrievijas pilsētu mēriem

"Situācija ir kritiska. Es ar sāpēm skatos uz to, kas notiek mūsu valstī pēdējās dienās. Man un katram no mums cilvēka dzīvība ir pats svarīgākais. Mums ir jāaptur vardarbība Baltkrievijas pilsētu ielās. Es aicinu varu pārtraukt to un iet uz dialogu. Es lūdzu visus pilsētu mērus 15. un 16.augustā būt par mierīgu masu sapulču organizatoriem katrā pilsētā," pavēstīja Tihanovska.

"Mēs vienmēr esam runājuši par to, ka mūsu izvēle ir jāaizstāv tikai ar likumīgām, nevardarbīgām metodēm, bet miermīlīgu pilsoņu izciešanu ielās vara ir pārvērtusi par asiņainu slaktiņu," uzsvēra Tihanovska.

Viņa arī pauda pārliecību, ka 9.augustā notikušajās prezidenta vēlēšanās par viņu nobalsojuši 60-70% vēlētāju.

"Mūs, pārmaiņu atbalstītāju, ir vairākums - tam ir dokumentāls apstiprinājums - protokolu kopijas. Tur, kur komisijas skaitīja godīgi, mans atbalsts bija no 60 līdz 70%. Bet Novoborovajā (Minskas mikrorajons) - 90%," sacīja Tihanovska.

Tihanovska šobrīd atrodas Viļņā.

Saskaņā ar oficiālajiem provizoriskajiem rezultātiem Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās līdzšinējais valsts galva Aleksandrs Lukašenko ieguvis 80,08% balsu, bet opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska - 10,09%, taču opozīcija uzskata, ka vēlēšanu rezultāti ir viltoti.

Vardarbīgi apspiežot protestus pret acīmredzamajiem pārkāpumiem vēlēšanu norisē un rezultātu viltošanu, Baltkrievijā cietuši vai aizturēti tūkstošiem cilvēku. Slimnīcās ārstējas vairāk nekā 250 cietušo, un ir arī bojāgājušie.