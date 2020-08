"6.augustā VATESI saņēma paziņojumu no Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (IAEA), ka uz Baltkrievijas atomelektrostacijas pirmo energobloku uzsākta neizmantotas kodoldegvielas kasešu vešana, kuras plānots sākt ielādēt reaktorā," teikts paziņojumā, norādot, ka šī informācija nodota Lietuvas institūcijām.

Vienlaikus VATESI informē, ka šādu informāciju saņēmusi arī no Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas, ar kuru tai parakstīts nolīgums par informācijas apmaiņu.

"Kodoldegvielas ielādēšana reaktorā tiks uzsākta, balstoties uz Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Kodoldrošības un radiācijas drošības departamenta izdotu atļauju un saskaņoto darbu programmu. Tādas atļaujas izdošana paredzēta Baltkrievijas tiesību aktu grozījumos, kas veikti 30.jūlijā," sacīts VATESI izplatītajā paziņojumā.

Kā skaidro inspekcija, kodoldegvielas kasešu ielādēšana ir svarīgs AES pirmā reaktora iedarbināšanas posms, kuram sekos turpmākie soļi - reaktora fiziskā iedarbināšana, tad enerģētiskā pieslēgšana un visbeidzot arī komerciālā izmantošana.

VATESI uzsver, ka joprojām nav atbildēti Lietuvas uzdotie jautājumi par kodoldrošību un vides aizsardzību, nav ievēroti arī ieteikumi, ko Baltkrievijai devušas IAEA misijas un starptautiskie eksperti, balstoties uz stresa testu rezultātiem, īpaši attiecībā uz ekstremālu seismisko notikumu iespējamību, avāriju profilaksi un kontroli.

Kā Lietuvas sabiedriskajam radio ceturtdien sacījis prezidenta Gitana Nausēdas padomnieks nacionālās drošības jautājumos Darjus Kuliešus, Astravjecas AES varētu sākt reāli darboties ne agrāk kā šā gada nogalē vai pat nākamā gada sākumā.

"Tas, kas varētu notikt tuvākajā laikā, ir saistīts ar šajā nedēļas nogalē gaidāmajām [Baltkrievijas prezidenta] vēlēšanām, kad, iespējams, pastāv vēlme pārgriezt šā objekta atklāšanas lentīti," viņš spriedis.

Baltkrievija savas AES būvei ir izraudzījusies vietu aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas - Grodņas apgabala Astravjecas rajonā. Turklāt dzesēšanas vajadzībām plānots izmantot ūdeni no Neres upes, kas tālāk tek cauri Lietuvas galvaspilsētai.

Minska apgalvo, ka tās būvētā spēkstacija atbildīs visaugstākajiem drošības standartiem, taču Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko iepriekš īpaši uzsvēris, ka Astravjecas AES jāuzceļ pēc iespējas lētāk. Lietuvas vērtējumā spēkstacijas būvniecībā notikusi negodīga un plaša izdevumu samazināšana uz drošības rēķina.

Plānots, ka Astravjecas AES būs divi reaktori, katrs ar 1200 megavatu jaudu. Otro reaktoru plānots iedarbināt aptuveni gadu pēc pirmā.