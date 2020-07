Krievijas elite jau esot saņēmusi Covid-19 vakcīnu

Daži desmiti to apstiprina, bet vēlas palikt anonīmi. Maksa no viņiem nav prasīta. Viens no topmenedžeriem Bloomberg skaidro, ka izlēmis riskēt, lai varētu turpināt ierasto dzīves ritmu.

Viņam nekādu blakņu nav bijis, bet citi stāsta par paaugstinātu temperatūru un muskuļu sāpēm.

Vakcīnu izstrādā Nacionālais Gamaleja epidemioloģijas un mikrobioloģijas pētniecības centrs Maskavā, tā direktors Aleksandrs Ginzburgs apgalvo, ka neko nezina par elites potēm.

Pētījums noris sadarbībā ar militāristiem, un izmēģinājumu otro fāzi oficiāli paredzēts noslēgt 3. augustā. No kara hospitāļa jau izrakstīti 20 brīvprātīgie, visiem atklātas antivielas. Trešo fāzi plānots veikt arī ārzemēs, tostarp Tuvajos Austrumos.