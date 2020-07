Speciālists sievietei uz kreisās mandeles atklāja melnu veltenisku tārpu jeb nematodi. (Foto: Instagram)

Žurnāliste pastāvīgi ēda suši, līdz brīdim, kad viņas kaklā atrada milzīgu parazītu

Nepatīkams atgadījums noticis ar 25 gadus vecu žurnālisti no Japānas galvaspilsētas Tokijas. Vairākas dienas sieviete kaklā sajuta sāpes un nelielu dedzinošu sajūtu, bet viņa to visu novēla uz saaukstēšanos. Pēc kāda laika žurnāliste vairs to nespēja izturēt un vērsās pie ārsta, kurš arī veica nepatīkamo atklājumu, vēsta „Lad Bible”.