Zinātāji spriež, ka videomateriālā redzams zivju ērglis, kas savos nagos satvēris elopu. Pēc pirmā acu uzmetiena zivs spuru dēļ šķiet, ka tā ir neliela izmēra haizivs. Šī piekrastē mītošā zivju suga garumā var sasniegt pat metru.

Foto: ekrānuzņēmums no video

Ar video sociālajā vietnē "Facebook" dalījusies Ešlija Vaita no Tenesī štata. Viņa īpašo skatu iemūžinājusi no viesnīcas balkona, un to līdz šim aplūkojuši pārdesmit miljoni cilvēku.

Izbrīnītie ļaudis komentāru sadaļā turpina strīdēties, vai video redzamais putns ir zivju ērglis vai varbūt tomēr kondors, un vai tas nav notvēris makreli nevis elopu.