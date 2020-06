Madelēnas lietā aizdomās turētā bijusī: "Viņš gaidīja mani zem gultas"

Šis satraucošais incidetns noticis dažas stundas pēc tam, kad viņš greizsirdības vadīts uzbrucis sievietei, jo viņa nevainīgi apķērusi citu vīrieti, "Mirror" pastāstīja cietusī. Sieviete apgalvo, ka viņš vairākkārt dauzījis viņas galvu pret sienu. Toreiz Brekners bija apmēram 20 gadus vecs. Vēlāk viņš ielauzās savas draudzenes dzīvoklī.

Portugāles policija divas reizes saņēmusi informāciju par Breknera uzbrukumiem un izsekošanu, taču sods viņam tā arī netika piespriests. 2005.gada ielaušanās lietā ir zināmas līdzības ar Madelēnas pazušanu divuas gadus vēlāk netālu no Praia da Luz, kur Brekners dzīvoja.

Madelēnas tēvs Gerijs Makkens iepriekš sacījis, ka, viņaprāt, nolaupītājs slēpās aiz durvīm, kad viņš ienāca meitenīti apraudzīt. Izmeklētāji uzskata, ka persona, kas paņēma Madelēnu, brīvdienu apartamentos ielauzās caur logu.

Sieviete, kura joprojām pārāk baidās no Breknera, lai atklātu savu personību, piekrita pastāstīt par savām attiecībām ar aizdomās turamo.

Vīrietis savaldzinājis viņu, kad abi strādāja par viesmīļiem restorānā Algarve. Vinš varēja kļūt greizsirdīgs, kad citi vīrieši pievērsa viņai uzmanību. Kad viņa atteicās tīrīt viņa māju, viņš to saukāja par "slinko britu sievieti". Tagad Breknera bijusī tic, ka viņš varētu būt atbildīgs par Madelēnas nolaupīšanu.

"Līdz šim brīdim es atteicos ticēt, ka kāds, kurš ir bijis ar mani kopā, var būt iesaistīts tik briesmīgā, pretīgā lietā. Bet vairs es neesmu tik pārliecināta. Es sāku domāt, vai viņš tiešām to izdarīja. Un, ja izdarīja, viņam jāsaņem sods."

Uz Portugāli sieviete pārcēlās 2003. gadā pēc tam, kad kādu laiku padzīvoja Nīderlandē.Viņa uzsāka darbu restorānā kopā ar Brekneru, kurš bija divus gadus jaunāks. "No sākuma viņš man nepatika. Bez iemesla. Vienkārši nepatika. Man bija 28 gadi, viņš bija dažus gadus jaunāks. Visi viņu sauca par Krisu. Es viņam patiku. Es zināju, ka patīku viņam "tā", bet es nebiju ieinterisēta.

2004. gada pavasarī mēs pamazām jau bijām kļuvuši par draugiem. Kriss varēja būt ļoti, ļoti apburošs, jautrs, maigs savā runā. Viņš vienmēr labi ģērbās, pieturēja sievietēm durvis. Es Portugālē biju viena, bez ģimenes, jutos vientuļa un saņēmu tik daudz uzmanības no šī puiša. Attiecības kļuva romantiskas un sākumā viss bija lieliski."

Sieviete regulāri viesojusies pie Breknera īrētajā lauku mājā. "Es dzīvoju nelielā dzīvoklītī viena pati ielā, kur atradās restorāns, kurā abi strādājām. Viņš bija kā bruņinieks. Viņam bija "Jaguar" automašīna. Viņš bija īsts džentelmenis. Seksuālā dzīve bija normāla. Viņam neinteresēja nekas savāds.

Mēs daudz laika pavadījām ārpus mājas. Viņam garšoja indiešu ēdiens. Arī vāciešu. Viņam patika mani vest uz pludmali. Bet parasti viņam patika nomaļākas pludmales. Viņam nepatika pūļi. Tā viņš teica. Viņam nepatika tūristu bari vasarās. Sākumā viņš šķita ļoti komunikabls, relaksēts, taču pēc vasaras viss izmainījās."

2004. gadā sieviete Lagosā saskrējās ar kādu draugu vīrieti. "Mēs pļāpājām un pēķšņi viņš pārtrauca runāt ar mani, it kā viņš būtu nobiedēts vai pēkšņi kaut ko atcerējies. Kāds vēlāk man teica, ka Kristians viņam draudējis, jo redzēja mūs sarunājamies. Mēs sākām strīdēties. Par sīkumiem. Viņš kļuva dusmīgs par visniecīgākajām lietām. Un tas mani apbēdināja.

Atceros reiz viņš satrakojās, jo es neiztīrīju viņa māju. Es teicu, ka man ir sava māja, ka šeit nedzīvoju. Viņš teica: tev jātīra mana māja, tu esi sieviete. Viņš teica, ka pirms manis viņam bija divas Portugāļu draudzenes un viņas tīrīja viņa māju arī, ja nedzīvoja tur.

Atceros teicu, ka neesmu portugāliete, bet viņš atbildēja: angļu sievietes ir slinkas. Viņš esot ticies ar anglieti kādu brīdi un viņa bijusi tikpat slinka kā es. Viņš sāka kļūt privātīpašniecisks, bet ne manā klātbūtnē. Man aiz muguras. Vairākas reizes viņš devās atpakaļ uz Vāciju. Tad atpakaļ uz Portugāli.

Atceros man radās aizdomas, ka notiek kaut kas dīvains. Tāpēc paskatījos viņa telefonā. Es atradu ziņas vācu valodā. Kāds cilvēks vārdā "B" rakstīja: "Es mīlu tevi". Tas bija Vācijas numurs. Un viņš bija braucis uz Vāciju. Es viņu konfrontēju un viņš satrakojās. Mums bija briesmīgs strīds."

Divas nedēļas vēlāk, dažas stundas pirms Jaunā gada, notika vēl dramatiskākas lietas. "Pēc pusnakts es strādāju vēl vienā bārā. Kriss bija tur un dzēra. Daži tiešām jauki puiši ar kuriem sadraudzējos pienāca, lai apsveiktu Jaunajā gadā un apskāva mani. Kriss pēkšņi pieskrēja pie bāra un dusmās visu priekšā saķēra mani aiz kakla, ievilka sieviešu tualetē un sita manu galvu pret sienu.

Cilvēki rāva viņu nost. Šķiet vajadzēja četrus vīriešus, lai viņu norautu no manis. Viņi izsauca policiju. Es sēdēju uz zemes un nespēju pakustēties, jo biju šokā. Es nerunāju ar policiju jo man bija bail, ko viņš man izdarīs, ja viņu apcietinās.

"Tonakts draugi mani pavadīja mājās. Iegāju dzīvoklī un uzreiz jutu, ka kaut kas nav kārtībā. Paskatījos zem gultas un tur viņš bija – gulēja uz grīdas un blenza uz mani. Vai varat iedomāties kā tas bija? Es sastingu. Es nezināju, ko viņš ar mani izdarīs. Viņš izlīda ārā un izturējās tā, it kā viss būtu normāli, pateica "Čau!" un aizejot aizvēra aiz sevis durvis. Es stāvēju tur viena un trīcēju. Es domāju viņš tur bija, lai redzētu, vai kāds atnāk ar mani kopā mājās."

Par spīti baisajiem notikumiem, abi atkal sagāja kopā. "Viņš lūdza manu piedošanu, teica, ka zaudēja kontroli, jo bija piedzēries un nekad vairs nedzers. Viņš nebija liels dzērājs, kad bijām kopā. Tāpēc noticēju un mēs sagājām kopā. Bet nekas vairs nebija kā agrāk."

2005.gada vidū viņa starp Breknera mantām atrada sieviešu apakšveļu. "Atradu apakšbikses, kas nebija manas. Biju dusmīga. Konfrontēju viņu un viņš satrakojās." Kopš tās reizes sieviete vairs nav vēlējusies būt kopā ar Brekneru un viņš sācis viņu izsekot.

Abi turpināja strādāja kopā. "Vienā no reizēm nesu paplāti ar traukiem. Tāpēc, ka nerunāju ar viņu, viņš izsita to man no rokām. Tika izsaukta policija un viņam vairs neatļāva tur atgriezties. Citās reizēs viņš man draudēja, ka uzzinās, kur ir mani vecāki un kaut ko tiem nodarīs. Cilvēkiem bija mani jāpavada mājās. Un tas turpinājās diezgan ilgi."

Brekneram bijušas "attiecības" arī ar vecākām sievietēm, kas licis domāt, ka viņš varētu būt žigolo. "Bija viena dāma ar kuru viņš dažreiz gāja pusdienās. Viņa bija nedaudz vecāka. Viņš teica, ka vienkārši sastāda kompāniju. Bija vēl viena sieviete. Daudz vecāka. Man liekas starp viņiem kaut kas bija. Viņš mēdza vest pastaigās viņas suni un tīrīja viņas dzīvokli.

Vismaz tā viņš man teica. Viņa par to deva viņam naudu. Viņa dzīvoja pilsētas centrā. Viņš aizveda mani uz viņas māju dažas reizes, lai parādītu suni. Viņš apmeklēja vairāku cilvēku mājas, sakot, ka apciemos vienu vai otru personu. Bet jo vairāk par to domāju, jo vairāk man liekas, kaut kas tur notika."

Sieviete turpināja dzīvot savu dzīvi. Un bija pārsteigta, kad pagājušajā gadā pie viņas ieradās portugāļu policija. Viņi apvaicājušies par izvarošanu, kuru 2005.gadā neilgi pēc abu šķiršanās Brekners veicis pret kādu amerikāņu pensionāri. Tomēr viņi nepieminēja Madelēnas izmeklēšanu. Lai arī britu un vācu policija jau nojauta par viņa līdzdalību.

"Es atceros Madelēnas lietu. Biju Portugālē, kad tas notika. No sākuma domāju, ka viņu atradīs. (..) Pēdējā gada laikā portugāles policija ar mani ir runājusi trīs reizes. Bet ne reizi viņi nepieminēja, kas tas ir saistībā ar Madelēnas lietu. Viņi teica, ka tas ir par viņu. Viņi izmeklē lietu saistībā ar vecas sievietes izvarošanu 2005.gadā.

Viņi gribēja zināt visu. Bet man nebija ne jausmas, ka tas bija saistīts arī ar Madelēnu. Viņi jautāja, kādas bija mūsu attiecības, kāds bija sekss, kā viņš pret mani izturējās, kā izturējās pret citām sievietēm. Viņi gribēja zināt, kāda tipa un vecuma sievietes viņam patīk. Viņi vēlējās uzzināt, kādus cilvēkus viņš pazina, vārdus, kontaktus, jautāja par viņa "Jaguar" automašīnu.

Es neatceros, ka viņi kaut ko teiktu par kemperi. Es tādu nekad neredzēju. Pirmo reizi uzzināju, ka tas ir arī par Medelēnas lietu, kad kāds atsūtīja man linku. Es biju šokā. Es nespēju noticēt, ka man ir bijis kaut kas kopīgs ar cilvēku, kurš varētu būt spējīgs uz ko tādu.

Daudzi man jautā, vai, manuprāt, tā varētu būt taisnība. Visi ir šokā un nespēj tam noticēt. Arī es. Nekas neliecināja par to, ka viņam patiktu mazi bērni vai jaunas meitenes. Ir šokējoši uzzināt, ka viņš bija pedofils."