Kāds kļuvis par miljonāru! Atrastas desmit gadus apslēptās Fenna dārglietas

“Tās atradās tajā pašā vietā, kur tika paslēptas pirms desmit gadiem. Es nepazīstu cilvēku, kurš dārglietas atrada, bet dzejolis no manas grāmatas viņu aizveda precīzi līdz īstajai vietai,” paziņojumā min Fenns. Miljonārs publiski nevēlas nosaukt vīrieša vārdu, bet apstiprina, ka saņēmis no viņa fotogrāfiju, kurā redzams, ka bagātības ir atrastas.

Dārgumi, kuru vērtība tiek lēsta vairāk nekā 1 miljona ASV dolāru vērtībā (888 000 eiro), bija miljonāra veids, kā iedvesmot cilvēkus pētīt dabu un dot viņiem cerību.

Pavedienu uz apslēpto vietu viņš bija devis savā grāmatā "The Thrill of the Chase." Tiek lēsts, ka vairāk nekā 350 000 cilvēku mēģinājuši atrast dārglietas. Vieni pat pametuši darbu, bet citi diemžēl meklējumu laikā arī gājuši bojā.

Forests Fenns ir ekscentrisks vērtslietu kolekcionārs, kuram tika atklāts nieru vēzis pēdējā stadijā. Pēc diagnozes atklāšanas, Fenns nolēma savu bagātību atdāvināt cilvēkam, kurš pats to būs spējīgs atrast.