"To ir diezgan grūti noliegt, jo tas ir tik muļķīgi un dīvaini," Geitsa vārdus citē izdevums "Business Insider". Pēc Geitsa teiktā, viņam nekad dzīvē nav bijusi nekāda darīšana ar mikroshēmām.

Savukārt intervijā raidorganizācijai BBC Geitss norādīja, ka viņu satrauc "visu šo trako ideju pastāvēšana".

Koronavīrusa pandēmijas laikā Geitss kļuvis par dažādu sazvērestības teoriju varoni. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Kad galu galā mums parādīsies vakcīna, mums būs vajadzīgs panākt grupas imunitātes veidošanos, lai aptuveni 80% iedzīvotāju būtu vakcinēti. Taču ja viņi domās, ka tā ir afēra, ka vakcīnas ir kaitīgas, un cilvēki negribēs vakcinēties, tad slimība turpinās nogalināt cilvēkus," uzsvēra Geitss.

Koronavīrusa pandēmijas laikā Geitss kļuvis par dažādu sazvērestības teoriju varoni - to piekritēji tic, ka viņš ir vainīgs pie koronavīrusa rašanās un izplatības, jo viņš plāno iedzīvoties no vakcīnas pret to, turklāt vakcinēšanās aizsegā cilvēkos tiks ievadītas mikroshēmas, lai kontrolētu pasaules iedzīvotājus.