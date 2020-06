Pakrojas muiža aicina piedalīties ziedu kompozīciju kopradīšanas pasākumā “Ziedu pavēlnieki”

Viljama Šekspīra lugas iedvesmotais festivāls "Sapnis vasaras naktī 2020" atgriežas Pakrojas muižā un krāšņi ziedēs arī šogad! Jau no pirmajām vasaras dienām, muižu apņems vasaras ziedu burvība un smaržas reibinās, jo festivāla mākslinieku – labāko Lietuvas floristu un tēlnieku radītās kompozīcijas solās būt īpaši krāšņas, bet Šekspīra lugas varoņi atdzims multinacionālā improvizācijas aktieru etīžu izpildījumā.

6.jūnijā Pakrojas muižā jau otro gadu pēc kārtas tiek organizēts konkurss “Ziedu pavēlnieki”, pasākuma laikā dalībnieki tiek aicināti izveidot unikālu, dzīvo ziedu kompozīciju un šī gada tēma ir sekojoša:

Love, therefore, and tongue-tied simplicity

In least speak most, to my capacity.

(V. Shakespeare, Midsummer Night's Dream)

Kopradīšanas pasākuma norises laiks: 2020. gada 6.jūnijs no 8:00 rītā, līdz 19:00

Kompozīciju skice jāiesūta līdz 5.jūnijam uz epastu kristina@pilys-dvarai.lt Ziedu dobles – kompozīcijas izmērs : 2.50 m x 2.50 m (var būt lielāka) Komandas dalībnieku skaits: līdz 5 dalībniekiem.

Atļautie materiāli: viengadīgie ziedu stādi (tiem jāaptver vismaz 40% no kompozīcijas kopējās platības); var būt arī daudzgadīgi ziedi un jebkas, kas dabiski aug vai atrodams dabā, piemēram, zari, miza, akmeņi, sūnas utt. Svarīgi: ziedi un materiāli jāizvēlas tādi, lai kompozīcija turpinātu ziedēt un priecēt skatītājus līdz pat pirmajām rudens salnām. Ziedus jāiegādājas pašiem dalībniekiem, dažus no stādiem piedāvās arī Pakrojis muižas saimnieki.

*Augi un citi kompozīcijā izmantotie materiāli netiek atdoti.

Pakruojis muiža nodrošina:

zemes platību, kur radīt kompozīciju, ūdens padevi un kompozīcijas uzturēšanu līdz pat rudens salnām.

Konkursa darbu vērtēšana

Kompozīcijas vērtēs konkursa viesi, balsojot par darbu, kas patīk visvairāk, kā arī profesionāļu žūrija, kas izvērtēs kompozīcijas pēc sekojošiem kritērijiem:

krāsu harmonija;

tēmas atbilstība;

kompozīcijas saderība;

Būtiskuma konsekvence;

Telpiskums.

Nominācijas un balvas:

Pirmās vietas ieguvējiem – 300 EUR naudas balva, otrās vietas ieguvējiem - 200 EUR naudas balva, trešās vietas ieguvējiem – 100 EUR naudas balva. Apmeklētāju simpātijas balvas ieguvējiem- Grill vakariņas visai komandai, bet nominācijas “ Greznākā muižas kompozīcija” laureātiem – vakariņas muižas galvenajā restorāna zālē.

Starp citu, visiem konkursa dalībniekiem būs tas gods kļūt par 2020.gada galminiekiem un saņemt ielūgumus uz festivāla “Sapnis vasaras naktī 2020”atklāšanu 20.jūnijā.

