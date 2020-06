Sibīrijā atrasts ērces paveids, kas cilvēkiem var radīt lielas briesmas

Novosibirskas zinātnieki ir atklājuši jaunu ērču sugu, kas cilvēkiem var radīt milzīgas briesmas. Kukainis ir taigas ērces un Pavlovska ērces paveids. Pavlovska ērces parasti dzīvo Tālajos Austrumos un Altaja Republikā. No saviem senčiem tā mantojusi pašu sliktāko: augstu auglību un spēju pārnēsāt visas tās slimības, ko pārnēsā abas radniecīgās sugas kopā. Tas nozīmē, ka cilvēkam papildus ērču encefalīta vīrusam ir risks saslimt ar vairākām citām transmisīvām slimībām, vēsta izdevums "Наука в Сибири".



Pētnieki jau noskaidrojuši, kā radies šis ērces paveids. Izrādās, ka tā "mātei" - taigas ērces mātītei, lai iznēsātu pēcnācējus nepieciešams liels daudzums asiņu, tāpēc tām pārtikā nepieciešami lieli zīdītāji, piemēram, aļņi vai lācis - dzīvnieki, kas nedzīvo blakus cilvēku populācijai. Bet jaunā paveida "tēvs" - Pavlovska ērce, gluži pretēji ir labāk pielāgots dzīvei cilvēku tuvumā. Lai vairotos tam pilnībā pietiek uzņemt asinis no eža, vāveres vai putna, kuri ir izplatīti meža un parku teritorijās.



"Pēcāk, satikušās vienā teritorijā vai, visticamāk, pat vienā dzīvniekā, šīs divas sugas radījušas jaunu paveidu. Ļoti svarīgi, ka tas bijis ražens. Piemēram, ēzeļa un ķēves hibrīds nevar radīt pēcnācējus, bet šīs ērces tos var radīt gan savām starpā, gan arī ar citām radniecīgām sugām. Visticamāk, iemesls ir tāds, kā kādā no hibridizācijām notika ļoti veiksmīga gēnu kombinācija," stāsta ķīmiskās bioloģijas un molekulārās mikrobioloģijas institūta laboratorijas vadītāja un bioloģisko zinātņu doktore Ņina Tikunova.



Diemžēl nav īpašu ieteikumu, kā izsargāties no šī bīstamā ērces paveida. Eksperti iesaka ievērot standarta ieteikumus, kas zināmi jau kopš bērnības: ģērbties tā, lai ērce nevar ātri piekļūt ādai, apstrādāt apģērbu ar akaricīdu preparātiem un ik pēc 30 minūtēm pārbaudīt drēbes. Ja ērce tomēr piesūkusies, to pēc iespējas ātrāk jācenšas noņemt, lai samazinātu vīrusa vai baktēriju infekcijas iespējamību (vai abus reizē, kā tas ir jaunā paveida gadījumā).

