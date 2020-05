"Gāju pa ielu un uz trotuāra iznāca lācis. Es apstājos, bet nebija kur bēgt. Apkārt neviens nebija un viņš man uzbruka. Tālāk atceros, ka aiz muguras no stāvvietas signalizē automašīna un midžina lukturus. Vadītājs kliedza, lai es ātrāk sēžos transportlīdzeklī," atceras Jevgēņijs.

Lācis Jaroslavļā uzbruka vīrietim, bet pēcāk, automašīnas izbiedēts, ieskrēja atpakaļ mežā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Vīrietis atzina, ka viņam no vienas puses žēl to, ka lāci nācās nogalināt. Bet no otras puses – to vajadzēja darīt. Galu galā ķepainis varēja uzbrukt arī citiem cilvēkiem.

No vienas puses žēl lācīti. No otras puses, viņš pagaršoja cilvēka asinis. Bija iespējama arī lāča atgriešanās pilsētā. Ja viņa ceļā būtu sievietes vai bērni? Tad iznākums varētu būt daudz nepatīkamāks. Lai arī kā nebūtu - žēl lāča, taču tā bija nepieciešama darbība.

Plēsoņu nogalināja mežā netālu no pilsētas. Pēc uzbrukuma vīrietim lāci sāka izsekot. Inspektori 15 stundas veica novērošanu, bet dzīvnieks negāja atpakaļ dziļi mežā un palika bīstami tuvu pilsētai. Speciālisti secināja, ka lāča uzvedība nav adekvāta, un risks par ķepaiņa atgriešanos pilsētā ir augsts, tāpēc nolēma viņu likvidēt.