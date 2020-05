"Esmu ļoti vīlies" Tramps atzīst, ka šobrīd ar Ķīnas prezidentu runāt nevēlas

"Man ir ļoti labas attiecības, bet tikai tieši šobrīd es nevēlos ar viņu runāt," telekanālam "Fox Business" sacīja Tramps.

"Es Ķīnā esmu ļoti vīlies. Es to to jums tieši tagad pateikšu."

Vaicāts, vai Savienotās Valstis varētu spert kādus atbildes soļus, Tramps konkrētas detaļas neminēja, bet turpināja jau draudīgākā tonī: "Ir daudz kas, ko mēs varētu darīt. Ir lietas, ko mēs varētu darīt. Mēs varētu saraut pilnīgi visas attiecības."

"Ja mēs to izdarīsim, kas tad notiktu," vaicāja Tramps. "Tiktu ietaupīti 500 miljardi dolāru, ja tiktu sarautas visas attiecības."

Spriedze ASV un Ķīnas starpā pieaugusi, pusēm apmainoties pārmetumiem saistībā ar Covid-19 pandēmiju.

Tramps vairākas nedēļas kritizējis Ķīnu, ka tā slēpusi uzliesmojuma patiesos apmērus, ļaujot slimībai izplatīties nekontrolēti.

Pekina kategoriski pārmetumus noraida un uzstāj, ka tā visus pieejamos datus uzreiz nodevusi Pasaules Veselības organizācijai.

Tramps pārmetumus no jauna atkārtoja intervijā "Fox Business": "Tas viss nāca no Ķīnas, un viņiem vajadzēja to apturēt."