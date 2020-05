Daudzi itāļi saskaras ar šausmām, kas viņus sagaida pēc it kā atveseļošanās

44 Foto Itāļi pēc Covid-19 noteikto ierobežojumu atcelšanas atkal var iziet ielās +40 Skatīties vairāk

“The New York Times” vēstī par itālieti Morenu Kolombi, kura 16. martā saņēma negatīvu Covid-19 testu, viņas rādītāju pieskaitot oficiāli atlabušo skaitam. Tomēr viņa bija tālu no atveseļošanās – klepus un baisais nogurums nekur nebija pazudis.

Pēc piecām nedēļām, 21. aprīlī, viņa atgriezās darbā, taču pamanīja, ka elpas trūkuma un muskuļu sāpju dēļ viņai ir grūti veikt pat nelielus attālumus. Tika veikts atkārtots tests, kas atkal apstiprināja, ka Kolombi nav inficēta, bet 11 nedēļas pēc pozitīva rezultāta, kas sakrita ar dienu, kad Itālijā tika ieviesta karantīna, viņa aizvien nejūtas labi.

Romas ielās pēc ierobežojumu mīkstināšanas atgriezusies dzīvība. (Foto: PA Images)

“Tas prasa laiku. Es nevaru atgriezties savā dabiskajā ritmā,” stāsta 59 gadus vecā Morena Kolombi, kura dzīvo Milānas apkārtnē.

Itālija bija pirmā valsts Eiropā, kas smagi cieta jaunā koronavīrusa dēļ – tās reanimācijas nodaļas bija pārpildītas, bet vecāka gada gājuma cilvēki mira un mira. Vēlāk šis cunami sasniedza Spāniju, Franciju, ASV un Lielbritāniju. Itālija šobrīd ir priekšā un tur var novērot, ko nozīmē atlabšana no Covid-19 un kādas sekas infekcija atstāj uz izdzīvojušajiem.

Daudzi itāļi jau sāpīgi ir iepazinuši to, kā infekcija var kavēties nedēļām ilgi, simptomi var saglabāties vēl vairākas nedēļas, bet atveseļošanās, ja tā tiek sasniegta, var aizņemt vēl ilgāku laiku.

Vīrusa spītība un atlabšanas ilgums ir kļuvis par vienu no galvenajiem tematiem Itālijas ziemeļos, kur daudzi atlabušie itāļi nevar fiziski atgūties no slimības un ir nonākuši lielas finansiālas neziņas priekšā, jo nespēj atbrīvoties no simptomiem un atgriezties darbā.

Izdevums norāda, ka viņu pieredze var būt pamācoša arī daudzām citām valstīm, kuras cenšas atkal iekustināt savas ekonomikas.

Ārsts Alessandro Venturi no Lombardijas norāda: “Mēs redzam daudz gadījumu, kad cilvēkiem vajadzīgs ilgs, ilgs laiks atlabšanai. Tā nav pati slimība, kas ilgst 60 dienas, tā ir atveseļošanās. Tā ir ļoti ilga atveseļošanās,” viņš saka.

Lielākajai daļai cilvēku, kuri saķer vīrusu, nekādu simptomu nav, bet daži saslimst ļoti smagi, visbiežāk ar pneimoniju. Jebkura pneimonija kaitē plaušām, un var būt vajadzīgi vairāki mēneši, lai atlabtu. Ārsti pat brīdina, ka dažos gadījumos vīrusa nodarītais posts var būt neatgriezenisks.

Pētījumos arī atklājās, ka infekcijas dēļ var ciest nieres, aknas, vīruss var radīt arī neiroloģiskus traucējumus. Tomēr daži Covid-19 pārslimojušie, kuriem izdevās izvairīties no pneimonijas, stāsta par nepatīkamu, neprognozējamu slimību ar negaidītiem simptomiem – lauž kaulus, sāp vēders. Ir labas dienas un ir sliktas dienas bez redzama priekšvēstneša vai iemesla.

29 gadus vecā matemātikas un fizikas skolotāja Martina Sorlini stāsta, ka tas nebeidzas. Viņai kopš marta sākuma ir neliels drudzis. Klepus un kakla sāpes galu galā pazuda, pēc trim nedēļām viņa atguva garšas un smaržas izjūtu un pat sajuta sevī gana daudz spēka, lai iekoptu savu mazdārziņu. Taču tad vēdergraizes, nogurums un drudzis atgriezās. Un tas nav pazudis, padarot skolēnu mācīšanu attālināti ļoti nogurdinošu.

“Es biju droša, ka ir kļuvis labāk. Viņi [ārsti] nezina, kas notika. Viņi arī visu šo redz pirmo reizi,” viņa norāda.

Itālijas parlamenta loceklis Edmondo Kirielli vērsies Veselības ministrijā, aicinot pievērst uzmanību šādiem gadījumiem. Viņam 7. martā parādījās drudzis un saaukstēšanās simptomi, tajā pašā nedēļā tika saņemt pozitīva testa atbilde. Drudzis un klepus pazuda, taču tad simptomi saasinājās, tāpēc viņu nogādāja slimnīcā. Tur tika secināts, ka pneimonijas nav, tāpēc viņš vienkārši devās mājās, kur ievēroja karantīnu. Viņš jutās noguris, kakls sāpēja, bija caureja un stipras sāpes sprandā, kas traucēja koncentrēties.

“Vienu dienu es jutos labi, otru dienu slikti,” tādi kāpumi un kritumi saglabājās mēneša garumā, taču tad viss kļuva vēl dīvaināks – pēc 40 smagām dienām viņš saņēma atbildi, ka ir brīvs no vīrusa, bet acis aizvien dedzināja, tāpat ik pa brīdim parādījās caureja. Mēneša beigās viņam beidzot kļuva labāk, taču tad viņš saņēma otrā testa rezultātu, un tas bija pozitīvs, liekot viņam vēl vairākas nedēļās pavadīt izolācijā.

