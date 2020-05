Sabiedrības ienaidnieks numur viens: tā izskatās jaunais koronavīruss, pret kuru cīnās visa pasaule

Grafiku radījuši "Reuters" žurnālisti, pamatojoties uz attēliem, kurus publicējis ASV Slimības kontroles centrs.



Vīrusu sauc par "SARS-CoV-2", bet slimību, ko tas izraisa, dēvē par Koronavīrusa slimību 2019, jeb saīsinājumā - Covid-19.

Jaunais koronavīruss visā pasaulē inficējis aptuveni 4,12 miljonus cilvēku. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Tā mērogs ir apmēram 200 miljonās daļas no milimetra. Lai šo vizualizētu – būtu nepieciešamas 50 000 daļiņas, lai nosegtu nelielas kniepadatas galviņu.



Vīrusa virsma ir pārklāta ar "smailām olbaltumvielām", kas tam piešķir vainagam līdzīgu izskatu, bet tieši šie veidojumi ir tie, kam zinātnieki pievērš pastiprinātu uzmanību vakcīnas radīšanas procesā.



Lai arī uzliesmojums sākās Ķīnā, vīruss izpleties 247 valstīs un to teritorijās. 181 no tām ziņots par nāves gadījumiem.

Līdz pirmdienai ASV tika ziņots par 79 509 nāvēm, Lielbritānijā miruši 31 855 pacienti, Spānijā - 26 621, bet Itālijā – 30 560.