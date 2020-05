Pašnāvību izdarījis Krievijas miljardieris Dmitrijs Bosovs

Miljardieris Dmitrijs Bosovs izdarījis pašnāvību. Par to medijam RBC pavēstīja viņa draugi.



"Tā ir taisnība, Bosovs ir miris," medijam pavēstīja viens no avotiem, kurš atklāja arī to, ka vīrietis pašnāvību izdarījis naktī uz 6. maiju.



Avoti atklāja, ka policisti naktī devušies uz izsaukumu saistībā ar Usovo ciematā izdarītu pašnāvību, kur dzīvoja arī uzņēmējs.

Dmitrijs Bosovs bija lielākais akcionārs un "АЛЛТЕК" grupas direktoru padomes loceklis. Viņš kontrolēja "Сибантрацит" grupu, kas bija pasaulē vadošā antracīta ieguves un eksporta līderis, kā arī lielākā metalurģisko ogļu ražotāja Krievijā. Viņš bija līdzīpašnieks arī uzņēmumā УК "ВостокУголь".



"АЛЛТЕК" pieder arhitektūra un dizaina centrs "Artplay". Žurnāls "Forbes" 6.maijā Bosova bagātību novērtēja 1.1 miljarda ASV dolāru vērtībā, bet 2020. Gadā noteiktajā Krievijas miljardieru reitingā viņam tika atvēlēta 86. vieta.



Aprīļa sākumā Bosovs atlaida savu "ВостокУголь" biznesa partneri un "Сибантрацита" direktora padomes locekli Aleksandru Isajevu.



"Isajevs ir atcelts no visiem amatiem uzņēmumos "Сибантрацит" un "ВостокУголь". Viņam vairs nav nekāda sakara ar uzņēmuma darbību," paziņoja uzņēmumu preses dienesti.



Kā iemeslu Isajeva atlaišanai un attiecību pārtraukšanai ar "Сибантрацит" un "ВостокУголь" preses dienesti minēja - "vērienīgu zagšanu viņam uzticētajos darbos un nepatiesas informācijas izplatīšanu". Vēlāk kļuva zināms, ka Isajevs zaudējis arī savu daļu uzņēmumā "ВостокУголь". Pēc tam viņš vērsās tiesā, lai attaisnotu savu reputāciju saistībā ar Bosova uzņēmumiem.



"Сибантрацит" ir nakts hokeja līgas ģenerālsponsors, kuras komandas sastāvā spēlēja arī Bosovs. Kopā ar Krievijas premjerministru Mihailu Mišutinu uzņēmējs spēlēja arī amatieru hokeja komandā "Спортима".

Citi šobrīd lasa Trīs iespējamie scenāriji: pētnieki brīdina par vēl nāvējošāku Covid-19 vilni Itālijā Kristīnei Līpiņai krīzes laikā nākas atvadīties no veikala un pat maksāt par to sodu tirdzniecības centram Dziedātāju Adeli vairs ne pazīt - zaudējusi 45 kilogramus svara, pozē minikleitiņā