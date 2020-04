Igaunijas valdība apstiprinājusi stratēģiju iziešanai no Covid-19 krīzes

Kā uzsvēris premjerministrs Jiri Ratass, stratēģijas mērķis ir piedāvāt viengabalainu redzējumu par to, kā Igauniju izvest no krīzes un saskaņā ar zinātniskiem principiem noteikt ierobežojumu atvieglošanas principus un fāzes.

Pēc viņa teiktā, valdības plāns ir elastīgs.

"Lēmumi par mūsu visu dzīvības un veselības aizsardzības labad noteikto ierobežojumu atvieglošanu tiks pieņemti katru nedēļu. Līdztekus jau atsāktajai plānveida ārstēšanai esam sākuši atvieglot arī salām noteiktos ierobežojumus. No 2.maija atsāks darbu brīvdabas muzeji un citu muzeju āra ekspozīcijas un būs atļauti treniņi svaigā gaisā," norādījis Ratass.

Vienlaikus valdības vadītājs atgādinājis, ka joprojām būs spēkā piesardzības noteikumi - prasība valkāt maskas, dezinficēt rokas, neuzturēties sabiedriskās vietās kopā vairāk par diviem cilvēkiem un ieturēt vismaz divu metru attālumu no pārējiem.

Valdības kancelejas Stratēģijas biroja direktors Henrijs Katago pastāstījis, ka stratēģija "iezīmē galvenās līnijas, kas palīdzēs valdības komisijai pieņemt vajadzīgos lēmumus iziešanai no krīzes, bet neapraksta detalizēti katru soli ikvienā dzīves jomā vai iespējamos papildu pasākumus, neprecizē uzvedības noteikumus, kas pavada ierobežojumu atvieglošanu, īpašus nosacījumus vai citus apstākļus".

"Visas šīs nianses turpmāk tiks analizētas citos līmeņos," viņš piebildis.

Sākotnējais stratēģijas projekts, ko pagājušajā nedēļā apstiprināja Igaunijas valdības koronavīrusa krīzes komiteja, galīgajā variantā, kuru valdība pieņēma pirmdien, papildināts ar lielāko daļu no vairāk nekā simts ierosinājumiem, kas saņemti no Rīgikogu, Zinātņu akadēmijas, Tartu Universitātes, Banku asociācijas, vairākām uzņēmēju organizācijām un citiem partneriem.

Kopā ar partneriem stratēģijai tiks izstrādātas trīs nozaru programmas, paredzot darbības, kas jāveic iziešanai no krīzes ekonomikas atveseļošanā, veselības aprūpē un robežu atvēršanā, un attiecīgās ministrijas izstrādās ilgtermiņa rīcības plānus.

Stratēģijas projektā noteikti kritēriji, uz kuriem tiks balstīti lēmumi par ierobežojumu atvieglošanu. Tie ir no jauna konstatēto inficēšanās gadījumu skaits dienā procentuāli no visiem, kam veiktas analīzes; inficēto skaits vecumā virs 50 gadiem; to inficēto skaits, kas tiek ārstēti slimnīcās; intensīvās terapijas nodaļās ārstējamo pacientu skaits; medicīniskās palīdzības pieejamība; cilvēku gatavība ievērot valdības norādījumus un noteiktos ierobežojumus; vispārējais ekonomikas stāvoklis; spēja veikt pasākumus, pamatojoties uz vienošanos ar sabiedrību; epidemioloģiskā situācija un ierobežojošie pasākumi Eiropas Savienības un citās valstīs.

Jau ziņots, ka Igaunijas valdība nolūkā ierobežot jaunā koronavīrusa pandēmiju 12.martā nolēma izsludināt valstī ārkārtējo situāciju līdz 1.maijam, bet pagājušajā nedēļā tika pieņemts lēmums ārkārtējo situāciju pagarināt līdz 17.maijam ieskaitot.