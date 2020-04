18 stundas pēc tam, kad ceturtdienas Baltā nama koronavīrusa darba grupas sanāksmē Tramps izteica savu bīstamo ideju, kontroles centrs saņēma 30 izsaukumus. Deviņi no tiem bija saistīti ar tīrīšanas līdzekli "Lysol", 10 gadījumos ar balinātāju, bet pārējos ar citiem sadzīves tīrīšanas līdzekļiem.



Pagājušajā gadā līdz šim laikam tika fiksētas 13 saindēšanās - divās ar balinātāju, bet nevienā no tām nebija iesaistīta "Lysol" ražotā produkcija.

Pēc Trampa neapdomīgajiem izteikumiem Ņujorkā vairāki cilvēki saindējušies ar dezinfekcijas līdzekļiem. (Foto: Athens Banner-Herald-USA TODAY N/ Vida Press)

Tramps ceturtdien izvirzīja hipotēzi, ka vīrusu varētu mēģināt izskaust, izmantojot "milzīgu ultravioleto starojumu" vai "vienkārši ļoti spēcīgu gaismu", ar to apstarojot ķermeni un pat organisma iekšējo vidi. Turpinot šo ideju, viņš ieminējies arī par to, ka ķermenī varētu injicēt dezinfekcijas šķīdumus.



"Tad es redzu dezinfekcijas līdzekli, kas to atvaira minūtē. Vienā minūtē," teica Tramps. "Vai ir veids, kā mēs varētu kaut ko ar to iesākt, veicot iekšēju injekciju vai attīrīšanu? Jo tas [vīruss] iekļūst plaušās un atstāj milzīgu iespaidu uz tām. Būtu interesanti ko tādu pārbaudīt."



Pēc šiem prezidenta izteikumiem pie sabiedrības steidzīgi vērsās viens no lielākajiem dezinfekcijas līdzekļu izplatītājiem valstī, izsakot stingru brīdinājumu iedzīvotājiem nekādā gadījumā nelietot šos līdzekļus iekšķīgi.

108 Foto Slimi cilvēki, mirušo ķermeņi un nogurušas sejas - tā pašlaik ir Ņujorkas ikdiena +104 Skatīties vairāk



Tīrāmo līdzekļu "Lysol", "Dettol", "Vanish" un "Cillit" ražotājs firma "Reckitt Benckiser" norāda, ka dezinfekcijas līdzekļus nedrīkst jebkādā veidā "ievadīt" vai iedzert. Šie līdzekļi sastāv no bīstamām vielām, kas cilvēka organismam var būt indīgas. Pat ārēja tīrīšanas līdzekļu lietošana uz ķermeņa var būt bīstama ādai, acīm un elpošanas sistēmai.



"Mūsu dezinfekcijas un higiēnas līdzekļus drīkst lietot tikai tam paredzētajā veidā un saskaņā ar lietošanas vadlīnijām. Lūdzu, pirms lietošanas izlasiet etiķeti un drošības instrukciju," teikts uzņēmuma paziņojumā.



Tramps vēlāk paziņoja, ka tas bijis sarkasms, taču viņš ievērojami saīsināja savu piektdienas vakara preses konferenci, izvairoties no uzdotajiem jautājumiem.

The NYC Poison Control Center got 30 exposure calls in 18 hours after President Trump suggested injecting disinfectants could potentially combat coronavirus https://t.co/05hc779sfl — NBC New York (@NBCNewYork) April 25, 2020

Par laimi, nevienā no 30 izsaukumiem nav bijusi nepieciešamība kādu hospitalizēt, un neviens nav arī miris.

Ārsti jau brīdinājuši, ka prezidenta ieteikumam var būt letālas sekas. "Šādi apgalvojumi par jebkura veida tīrīšanas līdzekļu ievadīšanu vai norīšanu ir bezatbildīgi, tas ir bīstami," saka pulmonologs un globālās veselības politikas eksperts Vins Gupta. "Tā ir izplatīta metode, kuru cilvēki izmanto, kad vēlas sevi nogalināt." Tāpat eksperti atgādina, ka hlora un balinātāja ieelpošana ir ļoti kaitīga plaušām.