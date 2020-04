Igaunijas valdība ārkārtējo situāciju valstī pagarina līdz 17. maijam

Viņš sacījis, ka ārkārtējā situācija beigsies pusnaktī uz 18.maiju, ja vien valdība nenolems citādi.

Premjerministrs Jiri Ratass norādījis, ka, lai gan ārkārtējā situācija pagarināta, ierobežojumus iecerēts pakāpeniski mazināt.

"Pēdējās divās nedēļās mēs novērojam, kā mazinās inficējušos un slimnīcā esošo skaits, mēs nepārprotami esam sasnieguši lūzuma brīdi. Valdība šonedēļ iepazīstināja ar stratēģijas iziešanai no krīzes projektu, kuru mēs ceram apstiprināt nākamnedēļ. Pēc tam mēs sāksim soli pa solim mazināt ierobežojumus, ja epidemioloģiskā situācija tam joprojām būs labvēlīga. Taču, tā kā iziešana [no krīzes] nenotiks uzreiz, bet pakāpeniski un izsvērti, mēs šodien pagarinājām ārkārtējo stāvokli līdz 17.maijam ieskaitot," sacījis Ratass.

"Uzsveru, ka tas nenozīmē pilnīgu atteikšanos no ierobežojumiem tajā pašā dienā. Daļu ierobežojumu mēs sāksim mīkstināt agrāk, citi paliks spēkā arī pēc ārkārtējās situācijas beigām. Pamats ierobežojumu atvieglošanai [..] ir turpmāka uzvedības noteikumu un higiēnas prasību ievērošana. Pirmais ierobežojumu atvieglojums bija plānveida ārstēšanas atsākšana šonedēļ, nākamajiem soļiem jābūt vērstiem uz ekonomikas atdzīvināšanu - saprātīgu un izsvērtu," piebildis Igaunijas premjers.

Jau ziņots, ka Igaunijas valdības koronavīrusa krīzes komiteja trešdien apstiprināja stratēģijas iziešanai no krīzes projektu, kas paredz pakāpeniski atvieglot Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus, kad būs izpildīta virkne konkrētu nosacījumu.

Jau no 21.aprīļa Igaunijas veselības aprūpes sistēmā pakāpeniska tiek atsākta plānveida ārstēšana. Ja vajadzīgie kritēriji tiks izpildīti, no 15.maija tiks atvērtas skolas, lai vidusskolēni varētu sagatavoties eksāmeniem un skolotāji varētu klātienē palīdzēt skolēniem mācībās.

Turpmākie soļi būs brīvdabas muzeju atvēršana un interešu izglītības un sporta nodarbību atļaušana brīvā dabā. Ar zināmiem nosacījumiem var tikt pieļauta arī laulību ceremoniju rīkošana. Tālāk sarakstā paredzēta veikalu atvēršana un ierobežota apjoma pakalpojumu sniegšana tirdzniecības centros.

Valdības komiteja sadarbībā ar zinātniekiem un ekspertiem lems par ierobežojumu atvieglošanu reizi nedēļā.

Stratēģijas projektā noteikti kritēriji atbilstoši kuriem tiks lems par ierobežojumu mazināšanu. Tie ir no jauna konstatēto inficēšanās gadījumu skaits dienā procentuāli no visiem, kam veiktas analīzes; inficēto skaits vecumā virs 50 gadiem; to inficēto skaits, kas tiek ārstēti slimnīcās; intensīvās terapijas nodaļās ārstējamo pacientu skaits; medicīniskās palīdzības pieejamība; cilvēku gatavība ievērot valdības norādījumus un noteiktos ierobežojumus; vispārējais ekonomikas stāvoklis; spēja pieņemt pasākumus, pamatojoties uz vienošanos ar sabiedrību; epidemioloģiskā situācija un ierobežošanas pasākumi Eiropas Savienības un citās valstīs.

Jau ziņots, ka Igaunijas valdība nolūkā ierobežot jaunā koronavīrusa pandēmiju 12.martā nolēma izsludināt valstī ārkārtējo situāciju līdz 1.maijam. Tagad ārkārtējā situācija pagarināta līdz 17.maijam.