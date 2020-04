Merkele brīdinājusi, ja cilvēki neievēros noteikumus un ieteikumus, tādus kā distances ievērošana un masku valkāšana, aina atkal var pasliktināties. (Foto: AFP/Scanpix)

Merkele norūpējusies par situāciju, kad Vācijā mazinās Covid-19 ierobežojumus

Pasaulē Jauns.lv / LETA

Vācijas kanclerei Angelai Merkelei ir nopietnas bažas par to, ka, valstij atceļot dažus no mēnesi ilgušajiem ierobežojumiem, kas bija noteikti pandēmijas dēļ, iedzīvotāju vidū cīņai ar koronavīrusa uzliesmojumu nepieciešamā disciplīna var atslābt, ziņu aģentūra AFP pirmdien uzzināja no avotiem kancleres partijā.