Vācijas prezidents: Pandēmija nav karš, bet "pārbaudījums"

Covid-19 izraisītā krīze "izceļ cilvēkos vislabāko un vissliktāko", uzrunā televīzijā sacīja prezidents.

"Nē, šī pandēmija nav karš. Valstis nav nostājušās pret citām valstīm, karavīri pret citiem karavīriem. Tas ir pārbaudījums mūsu cilvēcībai," norādīja Šteinmeiers.

Pagājušajā mēnesī cīņu pret koronavīrusu par "karu" bija nodēvējis Francijas prezidents Emanuels Makrons.

"Parādīsim citiem cilvēkiem labāko, kas ir mūsos. Un, lūdzu, parādīsim to visā Eiropā," sacīja Vācijas prezidents, norādot, ka valsts nespēs izkļūt no pandēmijas vesela un spēcīga, ja to nespēs pārējā Eiropa.

"Mēs, vācieši, esam ne tik viena aicināti izrādīt solidaritāti Eiropā, mums ir pienākums to darīt," uzsvēra Šteinmeiers.

Vācijā no dzīves aizgājuši 2700 cilvēki, kas bija sasirguši ar Covid-19, un, salīdzinot ar situāciju citās kaimiņvalstīs, tas ir neliels skaitlis, turklāt Vācija nav ieviesusi stingru karantīnas režīmu un pieprasījusi iedzīvotājiem palikt mājās.

Starptautiskajai solidaritātei būtu jāizpaužas kā globālajai aliansei, lai izstrādātu vakcīnu pret Covid-19, skaidroja prezidents, norādot, ka "pasaules visnabadzīgākajām valstīm, kuras ir visvieglāk ievainojamas, būtu jānodrošina vienlīdzīga piekļuve" šādiem ārstniecības līdzekļiem.

Viņš arī apliecināja cieņu Vācijas sabiedrības "neredzamajiem balstiem" - lielveikalu kasieriem, autobusu un kravas auto šoferiem, maizniekiem, lauksaimniekiem un atkritumu savācējiem.