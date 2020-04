Notikuši vairāk vandālismi Liverpūles un Vestmindlendas apkārtnē. Sakarā ar lēno 5G ieviešanu daudzos bojātajos torņos vēl nebija jaunās tehnoloģijas un uzbrukumos tika sabojāti 3G un 4G aprīkojumi.



Pastāv cerība, ka vandalisma uzbrukumi samazināsies. Tīkla operatorus satrauc viņu personāla drošība, jo iedzīvotāji konfrontējuši telekomunikāciju inženierus, kuri uztur infrastruktūru, dažreiz viņus filmējot, lai pēc tam video publicētu sociālajos tīklos. Mobilo sakaru operatori lēš, ka pagājušajā nedēļā bijuši vismaz 30 šādi incidenti.



Firmas "O2" inženieriem ir izsniegtas zīmes, kuras darba laikā izvietot darba automašīnās. Zīmes ar tekstu "Darbinieks, kurš palīdz uzturēt jūsu tīklu", ir paredzētas, lai izplatītu ziņu, ka sakaru darbiniekiem pašreizējās krīzes laikā ir svarīga loma.



Sociālo tīklu vadība tuvākajās dienās tiksies ar valdību, lai sniegtu paskaidrojumus, ko viņi var darīt, lai apturētu nepamatoto sazvērestības teoriju izplatīšanos saistībā ar 5G, lai gan ir samērā maz pasākumu, kas apturētu video un ziņu izplatīšanos tādās saziņas platformās kā "WhatsApp".



Mediji raksta, ka stāsti par 5G un vīrusa šķietamo saistību ir konstatēti "Facebook", "Twitter", "TikTok", "YouTube" un citos sociālajos medijos.



Britu mediķi un veselības eksperti regulāri ir norādījuši, ka 5G datu pārraides tehnoloģija nav kaitīga cilvēku veselībai, tomēr sazvērestības teorijas piekritēji tic tam, ka 5G cilvēkiem apspiež imūnsistēmu, bet daži tic, ka jaunā tehnoloģija izplata saslimšanu.



Britu zinātnieks Saimons Klārks sazvērestības teoriju ir nosaucis par pilnīgām muļķībām. Eksperts atgādina, ka vīruss ir izplatījies arī valstīs, kur 5G ieviešana vēl pat nav sākta.



Mobile UK, kas apvieno 4 galvenos Lielbritānijas mobilos tīklus, saviem klientiem publicējusi atklātu vēstuli ar lūgumu palīdzē apturēt vandālismu.



"Mēs esam pieredzējuši gadījumus, kad vandaļi aizdedzina pārraides torņus, bojā kritisku infrastruktūru un izplata nepatiesu informāciju, kas vēsta par 5G un Covid-19 pandēmijas saistību," paziņots atklātajā vēstulē. "Nav zinātnisku pierādījumu par saistību starp 5G un koronavīrusu. Fakts."



"Lūdzu, palīdziet mums to pārtraukt. Ja esat liecinieks, ka kāds apvaino mūsu darbiniekus, lūdzu, ziņojiet par to. Ja redzat dezinformāciju, lūdzu, ziņojiet par to. Jūsu palīdzība radīs reālas pārmaiņas."

