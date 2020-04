"Es valdīju asaras." Ārsts publicē selfiju ar Covid-19 inficēto sievu, kas iemūžināts mirkli pirms abu izšķiršanas

"Mana sieva uz kušetes īsu mirkli pirms viņa koronavīrusa dēļ tiks pārvietota uz izolatoru. Es valdīju asaras. Veseļojies ātrāk, lai mēs piektdien varam nosvinēt savu kāzu 21. gadadienu," raksta Sems Atalla.



Laulātajam pārim ģimenē aug četri bērni, vēsta "Mirror". Visas rūpes šajā grūtajā periodā tagad būs jāuzņemas Semam. Vīrieša tvīts soctīklos ātri ieguva popularitāti, un viņš no cilvēkiem saņēma lielu atbalstu.

Bīstamais koronavīruss nežēlo nevienu, cilvēkiem jācīnās ne tikai ar Covid-19, bet arī ar īslaicīgu izšķiršanu no tuviniekiem.

Sems Atalla no Orlando ir slavens kolorektālais ķirurgs. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Covid-19 uzliesmojumā ASV pēdējo 24 stundu laikā ir miruši 865 cilvēki, kas ir jauns rekords, liecina Džona Hopkinsa universitātes līdz otrdienas vakaram apkopoti dati.



Kopējais Covid-19 upuru skaits ASV tagad ir pieaudzis no 3008 cilvēkiem pirmdienas vakarā līdz 3873 cilvēkiem otrdienas vakarā plkst.20.30 (trešdien plkst.3.30 pēc Latvijas laika).



ASV tagad ir apstiprināti 188 172 koronavīrusa gadījumi, kas ir vairāk nekā jebkurā citā pasaules valstī.



ASV otrdien apsteidza Ķīnu no Covid-19 mirušo skaita ziņā. Tagad ASV šai ziņā ir apsteigušas arī Franciju, bet atpaliek no Itālijas un Spānijas.